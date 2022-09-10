السبت 10-09-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح مقر جمعية درب الأردن

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

الدفاع المدني: التعامل مع 1022 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير الأشغال: 90 مشروعا مدرسيا قيد التنفيذ

بعد وفاة الملكة إليزابيث ... عملات هذه الدول سيتغير شكلها - أسماء

جدري القرود.. لا إصابات جديدة في الأردن ورصده عبر الحدود صعب

نقيب الألبسة: تخفيضات على الصيفي تصل إلى 70%

الفيدرالي الأمريكي : رفع الفائدة مستمر حتى 2023

السبت، 10-09-2022 11:16 ص

يوتيوب يطلق مشغل فيديو تعليمي خال من الإعلانات

youtube(1)


الوكيل الإخباري - يقدم يوتيوب مجموعة من الميزات الجديدة للمبدعين والمؤسسات التي تستخدم النظام الأساسي للمحتوى التعليمي.

في منشور له اليوم، قال موقع يوتيوب إنه سيطلق مشغل فيديو قابل لتضمين تطبيقات تعليمية تزيل الإعلانات والروابط الخارجية والتوصيات حتى يتمكن المشاهدون من تجنب التشتيت.

ستكون المنصة أمراً جيداً للطلاب الذين يستخدمون النظام التعليمي الأساسي في المدارس. وسيكون المشغل الخالي من الإعلانات والتوصيات، مفتوحاً لشركاء محددين في البداية بما في ذلك شركات تكنولوجيا التعليم مثل “إد بزل” و”غوغل كلاس رووم”

كما أعلن يوتيوب أيضاً عن أدوات جديدة لمنشئي المحتوى الذين يقومون بإنشاء محتوى تعليمي، بما في ذلك طرق فرض رسوم على المشاهدين مقابل مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

اعتباراً من العام المقبل، سيتمكن بعض منشئي المحتوى من إنشاء دورات تدريبية مجانية أو مدفوعة، مع قوائم تشغيل لمقاطع الفيديو المعدة للجماهير.

اضافة اعلان

 

إذا اشترى أحد المشاهدين دورة تدريبية، فسيتمكن من مشاهدة المحتوى بدون إعلانات وتشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية. ستأتي الدورات إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أولاً في مرحلة تجريبية.

أخيراً، أعلن يوتيوب عن ميزة اختبار جديدة يمكن للمبدعين إعدادها في علامة تبويب المجتمع على قناتهم والتي تتعلق بالمحتوى التعليمي الذي يقومون بإنشائه. ستقدم الشركة اختبارات تجريبية في الأشهر المقبلة، وسيكون منشئو المحتوى قادرين على الوصول إلى الميزة العام المقبل.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
16155281111608045183

تجربة بيرد واتش لمكافحة المعلومات المضللة.. جديدتويتر

_103583446_1a.gettyimages-458969127

مشاركة الملفات بين أجهزة أندرويد.. ميزة مرتقبة من غوغل

147-220407-tik-tok-allocates-millions-dollars-reward-users_700x400

كيفية زيادة عدد المشاهدات على تيك توك

3-31

كيفية تحميل فيديوهات فيسبوك مجانا

main_image62b40ad644e5a

مزايا خفية في إصدارآي أو إس 16 المرتقب

facebook-stock-split

فيسبوك بحذر من عملية إحتيال

أخبار متعلقة
1111111111111111111111111

تطبيقات يوتيوب وواتساب مزيفة يمكن أن تدمر هاتف أندرويد