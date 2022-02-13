الإثنين 14-02-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 13-02-2022 04:42 م

يوتيوب يكشف عن جديده

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الوكيل الاخباري- كشف الموقع عن خططه لتقنيات الـ"ويب 3" العام 2022 والتي تتضمن المساهمة في الحد من الاحتيال بسوق الفن الرقمي وتعزيز التفاعل في الواقع الافتراضي.

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وضّح موقع يوتيوب باستفاضة أمس الخميس خططه الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية "بلوك تشين" وبعالم "ميتافيرس" لعام 2022، قائلاً إن بإمكانه الاستفادة من التكنولوجيات الناشئة للحد من الاحتيال في سوق الفن الرقمي سريع النمو وتوفير تجربة مشاهدة اجتماعية أكثر ثراء لمحتوى الألعاب.

وحاول يوتيوب، وهو أكبر خدمة بث في العالم ومملوك لشركة ألفابت، على مدى العام الماضي الاحتفاظ بالمستخدمين عبر تعزيز الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالمميزات القادمة، وسط منافسة تزداد شراسة من منصة تيك توك التابعة لشركة بايت دانس وإنستغرام التابع لشركة ميتا.

 

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