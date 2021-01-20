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الأربعاء، 20-01-2021 12:16 م

يوتيوب يمدّد الحظر المفروض على قناة ترمب أسبوعا

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الوكيل الاخباري - أعلن موقع يوتيوب، المملوك لشركة غوغل، مساء أمس الثلاثاء، تمديد الحظر المفروض على موقع قناة دونالد ترمب لاسبوع اضافي، بحسب لوس انجلوس تايمز.

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وقال الموقع الذي مقره في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في بيان، إنّه "نظراً للمخاوف المتعلّقة بأعمال عنف محتملة، فإنّ قناة دونالد ترمب لن تتمكّن من تحميل مقاطع فيديو جديدة أو بثّ مقاطع فيديو حيّة وذلك لمدّة لا تقلّ عن سبعة أيام إضافية".
وعلّق يوتوب قناة ترمب منذ 13 الحالي، التي يتابعها 2,77 مليون شخص.

 

-- (بترا)

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