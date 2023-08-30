الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

تشكيلات اكاديمية في جامعة اليرموك – أسماء

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

أسعار جديدة للذهب في الأردن الأربعاء

الأمن: ضبط مُطلق النار في حفل زفاف بمعان

وفاة شاب يوم عرسه في معان إثر عيار ناري بالخطأ

الأرصاد: ارتفاع آخر على درجات الحرارة في المملكة نهاية الأسبوع

الملك يزور قيادة قوات الدرك - صور

5 دنانير سعر كيلو ورق الدوالي في السوق المركزي

الخصاونة يوجه بتحسين خدمات التَّزويد المائي في محطَّة إيل بمعان

مناشدة بالبحث عن طفل مفقود في الزرقاء

الأربعاء، 30-08-2023 04:26 م

يوتيوب يمنح المبدعين طريقة لمسح تحذيرات انتهاك المحتوى

1916277_0


الوكيل الإخباري- في خطوة مفاجئة، نشر يوتيوب تغييراً في إرشادات المجتمع، التي تحكم ما يمكن لمنشئي المحتوى فعله وما لا يمكنهم فعله على النظام الأساسي.

وبموجب القواعد الجديدة، سيحصل منشؤو المحتوى الذين ينتهكون أياً من هذه الإرشادات، عن قصد أو عن غير قصد، على فرصة لتصحيح خطئهم ورفع التحذير من قناتهم.

وتم الإعلان عن التعديلات الجديدة عبر مقطع فيديو تم نشره على قناة YouTube Creators الرسمية ومدونة يوتيوب الرسمية، والذي تضمن تعليمات مفصلة حول ما يمكن توقعه وما يجب على منشئي المحتوى فعله في حالة وجود تحذير بالانتهاك.

وبموجب هذه الإرشادات المنقحة، أصبح لدى منشئي المحتوى الذين يتلقون تحذيراً بسبب انتهاكات السياسة خياراً مثيراً للاهتمام تحت تصرفهم، ألا وهو دورة تدريبية تعليمية.. وبمجرد أن يكمل منشئ المحتوى الدورة التدريبية بنجاح، سيزيل يوتيوب التحذير من قناته، طالما أنه لا ينتهك السياسة نفسها خلال التسعين يوماً القادمة.. ومع ذلك، إذا فشل منشئ المحتوى في المتابعة، ستتم إزالة الفيديو المعني وسيتم تطبيق مخالفة على القناة.

وإذا انتهك منشئ المحتوى السياسة نفسها مرة أخرى، ولكن بعد فترة 90، فستتم إزالة الفيديو المعني وسيتم إصدار تحذير آخر لمنشئ المحتوى.. ولكن سيتم منح فرصة أخرى لأخذ دورة تدريبية أخرى ومسح التحذير من القناة مرة أخرى.

ويمثل هذا التغيير تحولاً كبيراً في كيفية تعامل يوتيوب مع الانتهاكات.. وفي الماضي، كان موقع يوتيوب يسارع لإزالة الفيديو المعني فوراً وتطبيق تحذير مدى الحياة على القناة.. الآن، الأمر كله يتعلق بالتعليم ومنح الفرص.

ومن الواضح أن تحقيق الدخل هو دافع كبير لتغيير السياسة.. في السابق، كانت تحذيرات السياسة أكثر عمومية وتؤثر على القناة بأكملها، بينما مع السياسة الجديدة، أصبحت التحذيرات أكثر تحديداً بشأن ما تم انتهاكه، بحسب موقع فون أرينا.

اضافة اعلان

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023830164650179WU (1)

واتس آب لنظام ماك يحصل على دعم للمكالمات الجماعية

2023830163358725YH

آبل تطرح سماعات إيربودز جديدة في سبتمبر

ChatGPT-app-for-iOS

نصائح لاكتشاف الاحتيال عبر "شات جي بي تي"

لا-يعد-انتظار-نفاذ-هاتفك-من-الشحن،-لايصاله-بالشاحن-أخيرا-خيارًا-حكيمًا.

حيلة بسيطة لتسريع شحن الهاتف

image

احذر .. تصرفات تتسبب بحظرك على واتساب نهائيا

ك

آبل تحدد موعد إطلاق آيفون 15

أخبار متعلقة
2023824174730832XY

يوتيوب تختبر ميزة جديدة

2023816153544910G9

ميزة جديدة تتيح عرض يوتيوب ميوزك بدون إعلانات

46782831_101

يوتيوب تدعم صناع محتوى "الخط العربي"

202389144320868I7

يوتيوب يطلق تجربة مشاهدة جديدة بناء على إعدادات سجل المشاهدة