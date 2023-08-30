يوتيوب يمنح المبدعين طريقة لمسح تحذيرات انتهاك المحتوى

الوكيل الإخباري- في خطوة مفاجئة، نشر يوتيوب تغييراً في إرشادات المجتمع، التي تحكم ما يمكن لمنشئي المحتوى فعله وما لا يمكنهم فعله على النظام الأساسي.



وبموجب القواعد الجديدة، سيحصل منشؤو المحتوى الذين ينتهكون أياً من هذه الإرشادات، عن قصد أو عن غير قصد، على فرصة لتصحيح خطئهم ورفع التحذير من قناتهم.



وتم الإعلان عن التعديلات الجديدة عبر مقطع فيديو تم نشره على قناة YouTube Creators الرسمية ومدونة يوتيوب الرسمية، والذي تضمن تعليمات مفصلة حول ما يمكن توقعه وما يجب على منشئي المحتوى فعله في حالة وجود تحذير بالانتهاك.



وبموجب هذه الإرشادات المنقحة، أصبح لدى منشئي المحتوى الذين يتلقون تحذيراً بسبب انتهاكات السياسة خياراً مثيراً للاهتمام تحت تصرفهم، ألا وهو دورة تدريبية تعليمية.. وبمجرد أن يكمل منشئ المحتوى الدورة التدريبية بنجاح، سيزيل يوتيوب التحذير من قناته، طالما أنه لا ينتهك السياسة نفسها خلال التسعين يوماً القادمة.. ومع ذلك، إذا فشل منشئ المحتوى في المتابعة، ستتم إزالة الفيديو المعني وسيتم تطبيق مخالفة على القناة.



وإذا انتهك منشئ المحتوى السياسة نفسها مرة أخرى، ولكن بعد فترة 90، فستتم إزالة الفيديو المعني وسيتم إصدار تحذير آخر لمنشئ المحتوى.. ولكن سيتم منح فرصة أخرى لأخذ دورة تدريبية أخرى ومسح التحذير من القناة مرة أخرى.



ويمثل هذا التغيير تحولاً كبيراً في كيفية تعامل يوتيوب مع الانتهاكات.. وفي الماضي، كان موقع يوتيوب يسارع لإزالة الفيديو المعني فوراً وتطبيق تحذير مدى الحياة على القناة.. الآن، الأمر كله يتعلق بالتعليم ومنح الفرص.



ومن الواضح أن تحقيق الدخل هو دافع كبير لتغيير السياسة.. في السابق، كانت تحذيرات السياسة أكثر عمومية وتؤثر على القناة بأكملها، بينما مع السياسة الجديدة، أصبحت التحذيرات أكثر تحديداً بشأن ما تم انتهاكه، بحسب موقع فون أرينا.

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