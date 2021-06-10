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الخميس، 10-06-2021 11:19 ص

١٢ طريقة جديدة لادارة الاتصالات في اندرويد

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل عن طرح الإصدار التجريبي الثاني من أندرويد 12 عبر هواتف Pixel.

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ويضيف الإصدار التجريبي المزيد من ميزات أندرويد 12 التي تم الإعلان عنها في مؤتمر Google I/O الشهر الماضي. ولكن لم يتم تضمينها في الإصدار التجريبي الأول.


كما يحتوي أيضًا على ميزتين أحدث، بما في ذلك طريقة جديدة لإدارة اتصالك بالإنترنت.

 

وفي الإعدادات السريعة، يحتوي أندرويد 12 الآن على زر جديد يسمى “الإنترنت” يحل محل زر الشبكة اللاسلكية القديم.


وتحصل عند النقر عليه على شاشة تتيح لك التبديل بين الشبكات اللاسلكية وتعرض أيضًا اتصالك الخلوي الحالي (الذي يمكنك أيضًا تبديله).


وتقول جوجل: إن الفكرة هي مساعدة المستخدمين على التبديل بين مزودي الإنترنت واستكشاف مشكلات الاتصال بالشبكة وإصلاحها بسهولة أكبر.

 

وتحاول واجهة مستخدم النظام الآن عرض ألوان تكميلية من ورق الحائط الخاص بك. ويبدو أيضًا أن جوجل مستعدة للالتزام بالاحتفاظ بميزة “النقر السريع”، التي تتيح لك تعيين إجراء مخصص عند النقر فوق الجزء الخلفي من الهاتف.


كما أضافت جوجل لوحة تحكم الخصوصية، التي تتيح للمستخدم معرفة عدد المرات التي تطلب فيها التطبيقات استخدام ميكروفون الهاتف والكاميرا والموقع.


وتعمل جوجل أيضًا على تشغيل ميزات الخصوصية التي تم الإعلان عنها سابقًا والمتعلقة بالميكروفون والكاميرا.


وعندما يكون أي منهما قيد التشغيل، يتم عرض مؤشر في الجزء العلوي الأيمن من شريط الحالة.


ويتوفر الآن عبر أندرويد 12 أيضًا تبديل في الإعدادات السريعة لإيقاف تشغيل هذه المستشعرات.


وإذا قمت بتعطيل الميكروفون أو الكاميرا في الإعدادات السريعة، فإن النظام يسألك عما إذا كنت تريد إعادة تشغيلهما في المرة التالية التي يحاول فيها أحد التطبيقات الوصول إلى أحدهما.


ومع هذا الإصدار، تواكب جوجل خارطة الطريق لإصدار أندرويد 12 هذا الخريف. ومن المتوقع وصول المزيد من الإصدارات التجريبية قبل الإصدار النهائي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 

 




 

 


 

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