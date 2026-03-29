10 خطوات تحمي منزلك من اختراق الـ"واي فاي".. طبقها الآن

الوكيل الإخباري- رصد خبراء الأمن السيبراني مؤخراً اختراقاً طال نحو 14 ألف جهاز راوتر منزلي، في تحذير جديد يؤكد أن جدران المنازل لم تعد كافية للحماية، وأن شبكات "الواي فاي" قد تتحول إلى نقطة ضعف غير مرئية.





وبحسب المعطيات، تتركز الأجهزة المخترقة بشكل كبير في الولايات المتحدة، مع تسجيل حالات أقل في كل من تايوان وهونغ كونغ وروسيا.



ويحذر مختصون من أن اختراق الشبكة المنزلية يمنح القراصنة القدرة على التحكم بالأجهزة المتصلة، وتثبيت برمجيات خبيثة، والوصول إلى بيانات حساسة مثل أرقام بطاقات الائتمان وتغذيات الكاميرات، فضلاً عن إمكانية استخدام الشبكة في أنشطة غير قانونية دون علم صاحبها.



وفي هذا الإطار، قدّم موقع "سينيت" مجموعة من النصائح لتعزيز حماية الشبكات المنزلية والحد من مخاطر الاختراق، أبرزها:



وضع الراوتر في موقع مركزي داخل المنزل لتقليل تسرب الإشارة إلى الخارج وتحسين جودة الاتصال.

استخدام كلمة مرور قوية وتغييرها بشكل دوري، وتجنب المعلومات الشخصية الشائعة.

تغيير بيانات تسجيل الدخول الافتراضية للراوتر فوراً، كونها تُعد من أبرز نقاط الضعف.

التأكد من تفعيل جدار الحماية وتشفير الشبكة، ومراجعتهما بشكل دوري.

إنشاء شبكة خاصة للضيوف لعزل الأجهزة غير الموثوقة، خصوصاً أجهزة "إنترنت الأشياء".

استخدام خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لتعزيز الخصوصية.

الحرص على تحديث برامج الراوتر بشكل مستمر لسد الثغرات الأمنية.

تعطيل خاصية الوصول عن بُعد في حال عدم الحاجة إليها.

مراجعة قائمة الأجهزة المتصلة بشكل دوري لاكتشاف أي أجهزة غير معروفة.

استخدام بروتوكول الأمان الأحدث (WPA3)، أو استبدال الأجهزة القديمة التي لا تدعمه.



ويؤكد الخبراء أن الالتزام بهذه الإجراءات يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الاختراق، ويعزز من أمان الشبكات المنزلية في ظل تزايد التهديدات السيبرانية.





