10 عادات ذكية تساعد على إطالة عمر اللابتوب وتحسين أدائه.. اتبعها!

09:32 ص

الوكيل الإخباري- في ظل اعتماد اللابتوب كأداة أساسية في مختلف تفاصيل الحياة الرقمية، من العمل إلى الترفيه، ما زال كثيرون يتعاملون معه بإهمال يسرّع من تراجع أدائه ويقلّل من عمره الافتراضي.





لكن بين الأعطال المفاجئة وكلفة الاستبدال المرتفعة، يمكن لعادات بسيطة يومية أن تُحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على الجهاز لسنوات أطول.



إعادة تشغيل أسبوعية لتحسين الأداء

ترك الجهاز يعمل لفترات طويلة دون إيقاف يؤدي إلى تراكم العمليات في الخلفية واستهلاك الذاكرة تدريجيًا. لذلك يُنصح بإعادة تشغيله مرة أسبوعيًا لتنظيف الذاكرة (RAM) وتحسين الأداء، وهي خطوة يؤكد عليها حتى خبراء "مايكروسوفت".



شحن البطارية بذكاء

بطاريات الليثيوم-أيون تتأثر بالشحن الكامل أو التفريغ التام. الأفضل الحفاظ على مستوى الشحن بين 20% و80% لتقليل الضغط الكيميائي وإطالة عمر البطارية.



سطح استخدام مناسب

وضع اللابتوب على أسطح ناعمة مثل السرير أو الأقمشة يعيق التهوية ويؤدي إلى احتباس الحرارة، ما ينعكس سلبًا على الأداء. الأفضل استخدام سطح صلب أو قاعدة تبريد مخصصة.



التحديثات ليست خيارًا ثانويًا

تحديثات النظام لا تقتصر على تحسينات شكلية، بل تلعب دورًا أساسيًا في سد الثغرات الأمنية وتحسين الأداء، لذا يُفضّل تفعيل التحديث التلقائي بشكل دائم.



حماية رقمية ضرورية

مع تطور الهجمات الإلكترونية، لم تعد الفيروسات التقليدية الخطر الوحيد، بل ظهرت تهديدات أكثر تعقيدًا. استخدام برنامج حماية موثوق يقلل من احتمالات الاختراق ويحافظ على سلامة البيانات.



تنظيف دوري للجهاز

تراكم الغبار داخل فتحات التهوية يؤدي إلى ارتفاع الحرارة وتراجع الأداء. تنظيف الجهاز بشكل دوري باستخدام هواء مضغوط يساعد في الحفاظ على كفاءته.



تجنب درجات الحرارة القاسية

التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة يؤثر مباشرة على مكونات الجهاز، خصوصًا البطارية، لذلك يُفضل تشغيله في بيئة معتدلة.



إدارة التخزين بحكمة

امتلاء وحدة التخزين، خصوصًا SSD، يؤدي إلى بطء ملحوظ في الأداء. ترك 15 إلى 20% من المساحة فارغة يساعد في تحسين سرعة الجهاز.



عند التوقف الطويل عن الاستخدام

إذا لم يُستخدم اللابتوب لفترة طويلة، يُنصح بترك البطارية مشحونة بنسبة تقارب 50% لتفادي تلفها.



تنظيف المنافذ أيضًا مهم

منافذ الشحن وUSB تتجمع فيها الأتربة بسهولة، ما قد يسبب مشاكل في الاتصال أو الشحن، لذا تحتاج إلى تنظيف لطيف ومنتظم.





