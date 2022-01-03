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الإثنين، 03-01-2022 02:51 م

135 مليار دولار سوق التطبيقات الذكية في العالم 2021

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الوكيل الإخباري - واصلت سوق تطبيقات الأجهزة الذكية نموّها خلال العام الماضي، حيث وصل عدد مرات تنزيل التطبيقات عبر المتاجر الإلكترونية إلى مستوى قياسي جديد، مع وصول إجمالي ما دفعه المستخدمون مقابل تنزيل التطبيقات سواءً عبر آب ستور أو جوجل بلاي إلى 135 مليار دولار خلال العام 2021 بحسب أحدث التقارير.

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وبحسب شركة آب آني لمتابعة سوق التطبيقات، فإن هذا الرقم مرشح للزيادة عند صدور البيانات النهائية للعام الحالي بإضافة مبيعات التطبيقات على المتاجر الأخرى في الصين.

ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن التقرير القول، إن عدد مرات تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الحالي زاد بمقدار 10 مليارات مرة عن العام الماضي ليصل الإجمالي إلى حوالي 140 مليار مرة.

في الوقت نفسه، ضخ المستثمرون خلال العام الماضي 73 مليار دولار كاستثمارات في شركات تطبيقات الأجهزة المحمولة بزيادة نسبتها 27% سنوياً.

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