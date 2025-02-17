153 مليار دولار قيمة إنتاج أشباه الموصلات بتايوان في 2024

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه"، الاثنين، بأنه فيما يتعلق بصناعة الرقائق، سجل قطاع تصنيع الدوائر المتكاملة أفضل أداء خلال عام 2024، حيث ارتفعت قيمة الإنتاج بنسبة 28.4 بالمئة عن العام السابق لتصل إلى 3.42 تريليون دولار تايواني، بحسب "معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية".
سكاي نيوز
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