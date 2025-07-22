2.5 مليار طلب يوميا.. "شات جي بي تي" يواصل تحطيم الأرقام القياسية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة OpenAI أن روبوت الدردشة "شات جي بي تي" يستقبل 2.5 مليار طلب يوميًا من مستخدمين حول العالم، بينهم أكثر من 330 مليونًا من الولايات المتحدة وحدها، بحسب تصريحات لموقع "أكسيوس".

اضافة اعلان



ورغم أن أكثر من 500 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا يتفاعلون مع الأداة، فإن الغالبية يستخدمون النسخة المجانية. وتشير الأرقام إلى نمو لافت، حيث سجلت المنصة 4.6 مليار زيارة في مايو 2025، ما يجعلها خامس أكثر موقع زيارة عالميًا.



ويمثل شات جي بي تي الآن أكثر من 62% من سوق أدوات الذكاء الاصطناعي، ويضم حوالي 10 ملايين مستخدم مدفوع، وفق تقارير "Backlinko" و"SEMRush".