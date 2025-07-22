2.5 مليار طلب يوميا.. "شات جي بي تي" يواصل تحطيم الأرقام القياسية

ورغم أن أكثر من 500 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا يتفاعلون مع الأداة، فإن الغالبية يستخدمون النسخة المجانية. وتشير الأرقام إلى نمو لافت، حيث سجلت المنصة 4.6 مليار زيارة في مايو 2025، ما يجعلها خامس أكثر موقع زيارة عالميًا.
ويمثل شات جي بي تي الآن أكثر من 62% من سوق أدوات الذكاء الاصطناعي، ويضم حوالي 10 ملايين مستخدم مدفوع، وفق تقارير "Backlinko" و"SEMRush".
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