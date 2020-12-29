2.6 مليار دولار إجمالي أرباح بابجي في 2020

الوكيل الإخباري _ حققت لعبة بابجي موبايل نجاحًا كبيرا حيث انها حققت حوالي 2.6 مليار دولار من الإيرادات على مستوى العالم في عام 2020 عبر منصات Android وiOS.

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وقد بلغ نمو الإيرادات حوالي 64.3٪ أكثر مما كانت عليه في عام 2019، وقد كانت اللعبة ثاني أعلى لعبة من حيث الأرباح، وفقًا لتقرير Sensor Tower بإيرادات إجمالية تبلغ حوالي 173.8 مليون دولار في نوفمبر 2020.



وعلى الرغم من حظرها في سبتمبر الماضي في الهند الا انها جمعت عائدات إجمالية قدرها 198 مليون دولار وتمكنت من الحفاظ على المركز الثاني للألعاب الأكثر ربحًا، ومع ذلك، في أكتوبر، تراجعت اللعبة إلى المركز الثالث في قائمة الألعاب العشر الأكثر ربحًا، وبالنظر إلى أرقام الإيرادات قبل حظر الهند، حققت اللعبة أعلى إيرادات في شهر مارس عند 270 مليون دولار، عندما كان العالم بأكمله يحاول الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تنفيذ إغلاق كامل.



المصدر : اليوم السابع



