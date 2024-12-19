3 استخدامات للذكاء الاصطناعي لتبسيط الحياة المنزلية

وتقدم العديد من تطبيقات ومنصات الذكاء الاصطناعي أدوات لإدارة المنزل بكفاءة، فعلى سبيل المثال تساعد روبوتات الدردشة مثل "شات جي بي تي" و"Gemini" في إيجاد أفكار للوجبات والتخطيط للعطلات.
1- إدارة وجدولة المواعيد
تعتبر عملية تخطيط المواعيد أمرًا ضروريًا لأي شخص بما في ذلك الآباء، خاصة مع كثرة المهام التي عليهم إنجازها.
تقدم تطبيقات مثل "Ohai.ai" و"Maple" و"Jam" أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخطيط المواعيد، تهدف إلى تبسيط جدول المواعيد وضمان عدم إهمال أي موعد مهم.
2- التخطيط للوجبات
في حين أنه لا يمكن الوثوق كليًا في الذكاء الاصطناعي عندما يتعلق الأمر بوصفات الطعام، إلا أنه يمكن استخدامه في مهمات أخرى تساعد في تسهيل تحضير الوجبات.
ويمكن استخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المساعدة على إدارة قوائم التسوق، واختيار قائمة الطعام.
وعلى سبيل المثال يتيح دمج "شات جي بي تي" في متصفح "سيري" من شركة "أبل" في استخدامه للتخطيط للوجبات.
أيضًا لدى تطبيق "Notion" نماذج تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتخطيط للوجبات بإمكانها أخبارك ما يمكنك طهيه بالمكونات المتاحة لديك حاليًا، كما يمكنه تقديم عدة اقتراحات لاستخدام تلك المكونات.
3- المساعدة في توزيع ومتابعة المهام
تتضمن إدارة المنزل معرفة المهام الواجب إنجازها وكذلك من عليه إتمامها، وتتراوح تلك المهام من مواعيد الأطباء، إلى أوقات تسديد الفواتير وغيرها من الأمور.
وتُعتبر تطبيقات مثل " Ohai.ai" و"Maple" و"Jam" مثالية في هذا الأمر وتجنب المستخدمين هذا العبء. وتتيح تلك التطبيقات للمستخدم وضع مواعيد نهائية عليه الالتزام بها، وتذكيرات تكون مربوطة بجدول مواعيد مشترك.
ورغم السهولة التي قد يضفيها استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المنزل، إلا أنه ينبغي الحذر وقراءة التفاصيل بأي من هذه التطبيقات بدقة للحفاظ على الخصوصية.
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