الثلاثاء 17-01-2023
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الثلاثاء، 17-01-2023 03:53 م

3 تطبيقات هاتف مجانية توفر مئات الدولارات

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الوكيل الإخباري - باتت الاشتراكات في العديد من الخدمات أمراً أساسياً في حياتنا اليومية، وأصبحت نفقات هذه الخدمات عبئاً على الكثيرين، وخاصة في الوقت الذي تجتاح فيه أزمة المعيشة معظم بلدان العالم.

وللتخفيف من نفقات الاشتراكات أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ثلاثة تطبيقات مجانية يمكنها مساعدتك في إدارة اشتراكاتك بشكل اقتصادي، على النحو التالي:

تطبيق AskTrim

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سهل الاستخدام ويعمل على نظامي أندرويد و آي أو إس.

يقدم التطبيق خدمة يمكنها تنبيهك تلقائياً بشأن الاشتراكات وضرورة إلغائها. كما يساعد التطبيق في التركيز على فواتير الكابل أو الإنترنت أو الهاتف أو اللاسلكي.

يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول باستخدام التفاصيل المصرفية الخاصة بك. بمجرد ربط الحساب، يقوم تطبيق Trim بوضع علامة على أي اشتراكات لك ويقدم خيار الإلغاء مجاناً داخل التطبيق.

ويتميز التطبيق بواجهة أنيقة وسهلة الاستخدام، ويقوم بتسجيل الدخول بأمان إلى مواقع البنوك.

تطبيق (PocketGuard) PG

متوفر على أجهزة أندرويد وآي أو إس وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، وهو تطبيق يرتبط ببطاقات الائتمان والخصم، ويقدم نصائح حول الاشتراكات التي يمكن إلغاؤها، كما يقدم معلومات على شكل مخطط دائري حول الانفاق الشهري.

في قسم "إلغاء الاشتراكات"، يعرض التطبيق قائمة بمدفوعات الاشتراك المنتظمة التي يمكن إلغاؤها مباشرة من التطبيق، ويتميز التطبيق بكونه مجانياً وباحتوائه على العديد من الميزات وواجهة بسيطة الاستخدام.

تطبيق Rocket Money

يتوفر على أجهزة أندرويد وآي أو إس وأجهزة الكمبيوتر الشخصي. يتيح لك Rocket Money، المعروف سابقاً باسم Truebill، العثور على الاشتراكات وإلغائها تلقائياً.

يبرز التطبيق الاشتراكات التي تظهر على الشاشة، والتي يمكن أن تساعدك في تحديد الاشتراكات التي لم تعد تستخدمها.

هناك ميزة تقوم تلقائياً بإلغاء الاشتراكات نيابة عنك، ولكن يجب عليك الاشتراك في خطة “بريميوم” التي تبلغ تكلفتها 3 دولارات شهرياً، لتفعيل ذلك. يوفر التطبيق أيضاً ميزات تتبع الإنفاق، ومقارنة المبلغ الذي أنفقته كل شهر جنباً إلى جنب مع الأرباح.

هناك أيضاً خدمة التفاوض على الفواتير، والتي يمكن أن تساعدك في استرداد الرسوم، لكنه يأخذ 40٪ من أي أموال يتم توفيرها.

 

 

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