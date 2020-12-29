3 تغيرات مهمة في واتساب لعام 2021 تعرف عليها!

الوكيل الإخباري _ يواصل تطبيق "واتساب" بإضافة وتطوير ميزاته ، ومن المتوقع ان يطرح عدداً من الخصائص والتعديلات الجديدة مع حلول عام 2021 ، وابرز هذه التغيرات التي من المتوقع طرحها هي :

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3 تعديلات سيطرحها التطبيق لمستخدميه في بداية 2021، وهي:





المكالمات الصوتية والمرئية

من المتوقع أن يطلق التطبيق إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب "WhatsApp Web"، علما أن واتساب يتيح حاليا هذه الميزة لمستخدمي الأجهزة المحمولة فقط.



لصق الصور والفيديوهات:

ستصبح عملية مشاركة الصور سهلة إلى حد ما، حيث سيكون بإمكان المستخدم "نسخ" الصور أو الفيديوهات من مكتبة الصور و"لصقها" مباشرة في شريط المحادثة.



سياسة الخصوصية:

سيتطلب من مستخدمي واتساب الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بالتطبيق في عام 2021 ، حيث سيتم حذف الحساب في حال رفص المستخدم هذه العملية .



المصدر : العربية



