الأربعاء 14-10-2020
الوكيل الاخباري

الامن يكشف تفاصيل جديدة عن مرتكب جريمة الزرقاء

الأمن يوضح الفرق بين القيد والطلب الأمني

تقديم طلب استرجاع المال في حال عدم استقدام العاملة

28 الف مركبة دخلت السوق المحلي بـ9 شهور

المكسيك تسجل 475 وفاة و 4295 إصابة جديدة بكورونا

ضمان التكاسي يثقل كاهل سائقيها

استياء من آلية نقل مرضى الكلى إلى المستشفيات خلال الحظر الشامل

3 وفيات جديدة بكورونا في المملكة

توضيح حكومي حول عقوبة الاعتداء على فتى الزرقاء

الكشف عن مستجدات الحالة الصحيـة لفتى الزرقاء




الأربعاء، 14-10-2020 12:07 م

3 مشاكل خطيرة تحدث لهاتفك عند الشحن من وصلة USB

Smartphone Connected To Laptop Computer


الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص الى ملئ شحن هواتفهم في اي طريقة ، حيث تختلف الطرق التى يقوم بها الاشخاص بشحن هواتفهم الذكية، ما يتسبب بالعديد من المشكلات التي تؤدي إلى قصر عمر البطارية.

ويعد شحن الهاتف عن طريق وصلة الـ USB من اكثر الامور التي تؤدي الى مشاكل لهاتفك ، وابرز هذه المشاكل :

اضافة اعلان


1- تعرض الهاتف لتيار شديد يؤدى إلى إتلافه 
يعمل الشاحن الأصلي على تنظيم عملية تردد التيار الأمر الذي يجعل الهاتف يأخذ الكمية المخصصة له من الكهرباء من دون تعريض الهاتف والبطارية للدمار، الا انه وعند القيام بشحن الهاتف من وصلة USB  فإن الهاتف يحصل على كمية عالية من التيار الكهربائي التي تؤدي إلى تدميره. 

2- إنتقال الفيروسات من الهاتف إلى الكمبيوتر والعكس 
عند القيام بتوصيل USB لشحن الهاتف من جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب تقوم USB بنقل المعلومات من جهاز لآخر وبالتالي إذا كان هناك فيروس خطير على أحد الجهازين ، فإن ذلك يجعل الفيروس ينتقل إلى الجهاز الآخر وغالبا ما يكون ذلك بعدم علم المستخدم. 

3- انتقال بيانات الهاتف أو واستهلاك الانترنت بدون علم المستخدم  
وعند شحن الهاتف من USB  من خلال الكمبيوتر أو أى جهاز آخر فإنه إذا كان أحد الأجهزة يحتوي على فيروسات وكانت بيانات الهاتف مفتوحة فإن الجهاز الأخر قد ينقل كل بيانات الهاتف ويقوم باستهلاك سعة الإنترنت بشكل كبير مما قد يؤدي لضياعها .

 

المصدر :صدى البلد 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
b955ae2524693a5f06469f5b0bdaf7aaf233e206

ولاية واشنطن تغرم تويتر 100 ألف دولار

news_pic_2862020211409

فيسبوك يقرر حظر الإعلانات المضادة للقاحات

thumb_146289_700_400_0_0_exact

تعطيل عملية قرصنة ضخمة كانت ستؤثر على الانتخابات الأمريكية

147

دراسة: الإدمان على استخدام الهواتف قد يعزز الصحة العقلية!

فغثف

يواجهون خطرا كبيرا.. مايكروسوفت تحذر الملايين من مستخدمي ويندوز 7

hack

أفضل تطبيقات لحجب الروابط والإعلانات الضارة

أخبار متعلقة
15866755748GUZ1

احذر .. الشواحن السريعة تدمر بطارية هاتفك

860x484

5 مشكلات تحدث لهاتفك عند شحن البطارية 100%