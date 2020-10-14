3 مشاكل خطيرة تحدث لهاتفك عند الشحن من وصلة USB

الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص الى ملئ شحن هواتفهم في اي طريقة ، حيث تختلف الطرق التى يقوم بها الاشخاص بشحن هواتفهم الذكية، ما يتسبب بالعديد من المشكلات التي تؤدي إلى قصر عمر البطارية.



ويعد شحن الهاتف عن طريق وصلة الـ USB من اكثر الامور التي تؤدي الى مشاكل لهاتفك ، وابرز هذه المشاكل :

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1- تعرض الهاتف لتيار شديد يؤدى إلى إتلافه

يعمل الشاحن الأصلي على تنظيم عملية تردد التيار الأمر الذي يجعل الهاتف يأخذ الكمية المخصصة له من الكهرباء من دون تعريض الهاتف والبطارية للدمار، الا انه وعند القيام بشحن الهاتف من وصلة USB فإن الهاتف يحصل على كمية عالية من التيار الكهربائي التي تؤدي إلى تدميره.



2- إنتقال الفيروسات من الهاتف إلى الكمبيوتر والعكس

عند القيام بتوصيل USB لشحن الهاتف من جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب تقوم USB بنقل المعلومات من جهاز لآخر وبالتالي إذا كان هناك فيروس خطير على أحد الجهازين ، فإن ذلك يجعل الفيروس ينتقل إلى الجهاز الآخر وغالبا ما يكون ذلك بعدم علم المستخدم.



3- انتقال بيانات الهاتف أو واستهلاك الانترنت بدون علم المستخدم

وعند شحن الهاتف من USB من خلال الكمبيوتر أو أى جهاز آخر فإنه إذا كان أحد الأجهزة يحتوي على فيروسات وكانت بيانات الهاتف مفتوحة فإن الجهاز الأخر قد ينقل كل بيانات الهاتف ويقوم باستهلاك سعة الإنترنت بشكل كبير مما قد يؤدي لضياعها .

المصدر :صدى البلد

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