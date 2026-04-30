4 أدوات خفية في آيفون قد تغيّر طريقة استخدامك للهاتف

10:11 ص

الوكيل الإخباري- شهدت هواتف آيفون تطورًا كبيرًا في ميزات التخصيص منذ إطلاق نظام iOS 14، إذ أصبحت الويدجت وسيلة أساسية للوصول السريع إلى المعلومات دون الحاجة إلى فتح التطبيقات.





ومع ذلك، لا يزال كثير من المستخدمين يجهلون وجود أدوات ذكية يمكنها تحسين الإنتاجية وتبسيط الاستخدام اليومي بشكل ملحوظ.



وفي هذا التقرير، نستعرض أربع أدوات مميزة ربما لم تكن تعرف بوجودها، لكنها قد تغيّر تجربتك مع الهاتف.



تعزيز الإنتاجية والتركيز

من أبرز هذه الأدوات تطبيق FocusPomo لإدارة الوقت، إذ يتيح للمستخدم العمل لمدة 25 دقيقة متواصلة تليها استراحة قصيرة.



ويتميز التطبيق بإمكانية تشغيل المؤقت مباشرة من الشاشة الرئيسية عبر الويدجت، ما يقلل من التشتت ويعزز التركيز.



كما يقدم تطبيق Forest تجربة مختلفة من خلال تحويل الإنتاجية إلى لعبة، حيث يزرع المستخدم شجرة افتراضية تنمو طالما التزم بعدم استخدام الهاتف، وفي حال التشتت تذبل الشجرة، ما يخلق دافعًا نفسيًا للتركيز.



متابعة الأجهزة والطاقة

توفر أداة Batteries المدمجة من أبل حلاً عمليًا لمشكلة متابعة شحن الأجهزة المتعددة مثل السماعات والساعات الذكية.



ويمكن عرض نسبة البطارية لجميع الأجهزة المتصلة مباشرة على الشاشة الرئيسية دون الحاجة إلى فتح أي إعدادات.



وتأتي هذه الأداة بعدة أحجام، مما يمنح المستخدم مرونة في عرض المعلومات حسب احتياجاته، سواء بشكل مختصر أو تفصيلي.



تخصيص الشاشة

إذا كنت تبحث عن تحكم كامل في تصميم هاتفك، فإن تطبيق Widgy يتيح إنشاء أدوات مخصصة بالكامل أو استخدام تصاميم جاهزة من مجتمع المستخدمين.



كما يدعم إنشاء ويدجت شفافة تتماشى مع خلفية الشاشة، ما يمنح الهاتف مظهرًا أنيقًا وعصريًا.



ورغم وجود بعض القيود في النسخة المجانية، يفتح التطبيق الباب أمام مستوى غير مسبوق من التخصيص.



موسيقى مدمجة

وأضافت أبل ميزة Ambient Music التي توفر موسيقى هادئة تساعد على التركيز أو الاسترخاء، ويمكن تشغيلها مباشرة من خلال ويدجت على الشاشة الرئيسية.



وتتيح الأداة اختيار أنواع مختلفة من الأجواء الموسيقية أو تخصيص قوائم التشغيل بسهولة.



وتؤكد هذه الأدوات أن الويدجت لم تعد مجرد إضافات جمالية، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا لتحسين تجربة المستخدم وزيادة الإنتاجية.



ومع استمرار تطوير نظام iOS، يُتوقع أن نشهد المزيد من الابتكارات التي تمنح المستخدم تحكمًا أكبر في طريقة استخدام هاتفه.





