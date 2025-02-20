4 طرق لحل مشكلات بطء الواتساب.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري- يعد واتساب من اكثر تطبيقات المراسلة الفورية شعبية، وعلى الرغم من ميزاته العديدة الا أن ذلك لا يجعله خاليا من المشكلات.

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وهناك حلول بسيطة لبعض المشكلات التي يواجهها مستخدمي واتساب، لذا إذا كنت تواجه مشكلة في تطبيق التراسل الخاص بك سواء في إرسال واستقبال الرسائل أو كان التطبيق بطيئا، فإليك بعض النصائح الفعالة لمساعدتك على تسريع وإصلاح مشكلات واتساب :



1. تحقق من اتصالك بالإنترنت:

إذا لم تتمكن من فتح تطبيق واتساب لأي سبب، فتحقق أولا من ما إذا كان اتصال الإنترنت يعمل بشكل جيد .



2. امسح ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات الخاصة بـ واتساب:

إذا لاحظت تغير في طريقة عمل التطبيق الخاص بك أو تعاني من بطء في تشغيله مؤخرا، فيمكنك الذهاب إلى إعدادات هاتفك وامسح ذاكرة التخزين المؤقتة والبيانات الخاصة بـ “واتساب” .



3. حافظ على تحديث التطبيق:

أحد أهم الأسباب لحدوث مشاكل أو وجود أخطاء بتطبيق “واتساب”، هو عدم الحصول على التحديثات الدورية للتطبيق، لذا من الضروري أن واتساب محدثا، لأن كل تحديث يجلب بعض التحسينات الجديدة وإصلاحات الأخطاء .



4. تأكد من إخلاء بعض مساحة الذاكرة:

في بعض الأحيان يواجه المستخدمون مشاكل في واتساب على الأجهزة ذات سعة التخزين غير الكافية وذاكرة الوصول العشوائي الصغيرة، مما يتسبب في بطء التطبيق ويرجع السبب في ذلك هو أن التطبيق يحتاج إلى مساحة كبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي رام وذاكرة التخزين الداخلية الخاصة بهاتفك ليعمل بشكل صحيح، لذا يمكنك إغلاق بعض التطبيقات التي لا تستخدمها في الوقت الحالي لتحرير بعضا من مساحة الذاكرة حتى يتمكن واتساب من تعزيز أدائه.