4 علامات مؤكدة لاختراق حسابك على انستغرام

الوكيل الإخباري _ تعد مشكلة اختراق حسابات مواقع التواصل الإجتماعي من اكثر الامور صعوبة للمستخدمين ، وعلى الرغم من ان حساب انستغرام هو من أكثر الحسابات خصوصية على الإطلاق، الا انه في بعض الاحيان قد يكون بعض الاشخاص بالفعل مخترقين من قبل آخرين ويتم التجسس عليهم واستخدام المحتوى الخاص بهم وتتبع مواقعهم ورسائلهم بدون علمهم الأمر الذي يشكل خطرا أكبر، وهناك بعض العلامات التى تؤكد اختراقك على إنستغرام ، تعرف عليها :



1- تغيير البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب



2- لم يعد بإمكانك الوصول إلى حسابك



3- ارسال تببيهات لك من انستغرام



4- حسابك يتابعك ويعجب بصور أشخاص لا تعرفهم



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المصدر : صدى البلد





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