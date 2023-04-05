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الأربعاء، 05-04-2023 02:22 م

4 ميزات غير معروفة لـ مايكروسوفت تيمز

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الوكيل الإخباري - يقدم تطبيق مايكروسوفت تيمز للمراسلة العديد من الميزات المفيدة مثل الدردشة الجماعية، ومشاركة الملفات والتطبيقات، واستخدام الرموز التعبيرية الخفيفة، إضافة إلى العديد من الميزات الأخرى التي قد لا يعرفها الكثيرون.

فيما يلي 4 ميزات قد لا تكون معروفة في تطبيق “تيمز” وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني: 

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الدردشة مع مجموعات التوزيع ومجموعات الأمان 
يمكن لمستخدمي تيمز بدء محادثة مع مجموعات التوزيع ومجموعات الأمان التي تدعم البريد ومجموعات مايكروسوفت 365. تتيح هذه الميزة الوصول الفوري إلى هذه المجموعات عبر دردشة تيمز، مما يعزز بشكل كبير كفاءة الاتصال والتعاون. ومع ذلك، يتوفر للمسؤولين خيار إلغاء تنشيط هذه الميزة في مركز إدارة تيمز عند الحاجة لذلك.

 

المواعيد الافتراضية 
يتوفر نموذج المواعيد الافتراضية الآن في تقويم تيمز بشكل يبسط عملية تنظيم الاجتماعات الخارجية. بدلاً من التعامل مع أدوات غير مألوفة، يمكن لمنظمي المواعيد إنشاء اجتماعات مخصصة مباشرة من تقويم تيمز دون عناء. النموذج مجهز بدعوات اجتماعات مخصصة، وخيار الانضمام من أي جهاز دون تثبيت تطبيق تيمز. 

تحديد موعد للاقتراحات باستخدام Viva Insights
يعد ضمان التوازن الصحي بين العمل والحياة أمراً بالغ الأهمية، وقد تم تقديم ميزة "جدول إرسال الاقتراحات" للمساعدة في تحقيق هذا التوازن. بينما يكتب المستخدمون رسالتهم في مربع الدردشة، سيقترح “تيمز” تلقائياً وقتاً مناسباً لإرسال الرسالة استناداً إلى ساعات عمل المستلم. بنقرة بسيطة، يمكن للمستخدمين الاطمئنان إلى أنه سيتم تسليم رسالتهم في بداية يوم عمل زميلهم. 


إضافة إلى ذلك، يتمتع المستخدمون الآن بخيار إخطار جميع أعضاء الدردشة الجماعية برسالة واحدة، على غرار الطريقة @ الإشارة إلى الأعمال الفردية. من خلال كتابة everyone، سيتلقى جميع المشاركين في الدردشة إشعاراً في نفس الوقت، مما يوفر الوقت والجهد اللذين كان يمكن إنفاقهما على ذكر اسم كل شخص على حدى.

 

إشعار المكالمات الفائتة في موجز النشاط
لديك الآن خيار معاودة الاتصال بمكالمة فائتة مباشرةً من موجز النشاط في تيمز من خلال النقر ببساطة على زر "اتصال". بنقرة واحدة، تبدأ مكالمتك بسرعة.

 

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