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الخميس، 24-12-2020 12:12 م

4 ميزات مذهلة تصل تطبيق واتساب في 2021

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الوكيل الإخباري _ احتفالا بالعام الجديد ، يستعد تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب لإطلاق مجموعة ميزات جديدة ، وابرز 4 ميزات سيحصل عليها مستخدمي تطبيق واتساب في عام 2021:

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1. شروط واتساب وسياسة الخصوصية:
سيطلب من مستخدمي "واتساب"، الموافقة على شروط وسياسة الخصوصية الجديدة لتطبيق المراسلة الفورية في العام المقبل، حيث قد يتوجب عليك في حالة عدم الموافقة عليها حذف حسابك على تطبيق التراسل.

2. ميزة المكالمات الصوتية والمرئية:
سيتمكن مستخدمي إصدار سطح المكتب من "واتساب" مع بداية عام 2021، من إجراء المكالمات الصوتية والمرئية مباشرة عبر نسخة الويب أو سطح المكتب من تطبيق التراسل واتساب ويب ،  كما ستضم الميزة الجديدة أزرار مكالمات صوتية ومرئية جديدة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة، تتيح لهم إجراء مكالمات صوتية ومرئية، كما ستظهر عند استقبال اتصالا صوتيا أو مرئيا، نافذة منبثقة تتيح خيارين أحدهم لقبول المكالمة الواردة أو والآخر لرفضها.


3. ميزة نسخ ولصق عناصر متعددة:
يختبر الإصدار التجريبي من واتساب على نظام التشغيل iOS، ميزة جديدة تتيح لمستخدمي تطبيق التمراسلة على هواتف آيفون إمكانية نسخ ولصق صور ومقاطع فيديو متعددة  بسهولة في الدردشة، وهي من الممكن استخدامها أثناء مشاركة أنواع متعددة من الوسائط في نفس الوقت.


4. دعم الأجهزة المتعددة:
من المتوقع أن يطلق تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، الميزة التي طال انتظارها خلال العام المقبل، والتي ستتيح لمستخدميه إمكانية تشغيل حساب واتساب واحد على أكثر من جهاز في وقت واحد.

 

المصدر : صدى البلد 



 


 




 

 


 

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