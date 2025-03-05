4 نصائح لحماية بطارية هاتفك من التلف وتحسين عمرها

تجنب الشحن الزائد: حافظ على شحن البطارية بين 20% و80% بدلاً من شحنها إلى 100% بشكل مستمر، حيث أن إبقاءها مشحونة بالكامل قد يؤدي إلى تسريع تآكل البطارية.
استخدم ميزة "الشحن المحسن": توفر معظم الهواتف الحديثة مثل "آيفون" و"آندرويد" ميزات تساعد في تحسين شحن البطارية بناءً على استخدامك اليومي.
لا تستخدم الهاتف أثناء الشحن: تجنب استخدام الهاتف أثناء الشحن لتفادي زيادة درجة الحرارة، مما قد يساهم في تدهور البطارية.
استخدم الشاحن الأساسي: تأكد من استخدام الشاحن الموصى به من الشركة المصنعة لتجنب الشواحن غير القياسية التي قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية.
باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على بطارية هاتفك أطول فترة ممكنة وتحسين أدائها.
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