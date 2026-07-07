4800 موظف خارج مايكروسوفت.. ماذا يحدث داخل إكس بوكس؟

ورغم استثمارها مليارات الدولارات لتوسيع قطاع الألعاب، بما في ذلك الاستحواذ على شركة أكتيفيجن بليزارد الأمريكية في صفقة ضخمة، واجهت مايكروسوفت صعوبات في تقليص الفجوة مع منافسيها.
وتشمل إعادة الهيكلة تسريح نحو 1600 موظف في قسم الألعاب، مع إغلاق أو التخلي عن عدة استوديوهات، بينما تواصل الشركة تغيير استراتيجيتها عبر طرح ألعابها على منصات متعددة بدلًا من الاعتماد على حصريات أجهزة إكس بوكس.
-
أخبار متعلقة
-
تحديث جديد من غوغل.. ما الذي سيتغير في جهازك؟
-
سوار ذكي يراقب صحة كبار السن.. بلا هاتف ولا تعقيد
-
ماذا يعني رمز الشخص بجانب الساعة في آيفون؟
-
افتتاح أول متحف للذكاء الاصطناعي.. حيث تتحول البيانات إلى أعمال فنية - صور
-
بعدما أضاء العالم.. ناكامورا يلاحق اختراعاً قد يغيّر مستقبل البشرية
-
نقطة خضراء جديدة في واتساب.. ميزة قيد الاختبار تثير الفضول!
-
الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الشامبو.. والنتيجة مفاجئة!
-
دراسة: الخوارزميات تستخدم الحالة المزاجية لتوجيه قرارات الشراء