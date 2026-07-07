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4800 موظف خارج مايكروسوفت.. ماذا يحدث داخل إكس بوكس؟

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 12:40 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة مايكروسوفت تسريح نحو 4800 موظف، أي ما يعادل 2.1% من قوتها العاملة عالميًا، ضمن خطة لإعادة هيكلة قسم الألعاب "إكس بوكس" والتخلي عن عدد من استوديوهات التطوير.اضافة اعلان


ورغم استثمارها مليارات الدولارات لتوسيع قطاع الألعاب، بما في ذلك الاستحواذ على شركة أكتيفيجن بليزارد الأمريكية في صفقة ضخمة، واجهت مايكروسوفت صعوبات في تقليص الفجوة مع منافسيها.

وتشمل إعادة الهيكلة تسريح نحو 1600 موظف في قسم الألعاب، مع إغلاق أو التخلي عن عدة استوديوهات، بينما تواصل الشركة تغيير استراتيجيتها عبر طرح ألعابها على منصات متعددة بدلًا من الاعتماد على حصريات أجهزة إكس بوكس.
 
 


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