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السبت، 09-01-2021 11:57 ص

5 أسباب تجعلك تتخلى عن استخدام تطبيق واتسآب

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الوكيل الإخباري _ يعد واتساب من اكثر تطبيقات المراسلة الفورية شعبية، وعلى الرغم من ميزاته العديدة الا انه أثار قلقا كبيرا بين مستخدميه الذين يصل عددهم إلى أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، وذلك بسبب نيته اجبار المستخدمين على مشاركة بياناتهم مع تطبيق فيسبوك وعدد من التطبيقات الأخرى.

ومن الممكن ان لا يقتصر الأمر فقط على مشاركة البيانات فقط بطريقة اختيارية فى واتسآب ، بل ستكون الشروط اجبارية لجميع المستخدمين، وإلا عليهم القيام بحذف التطبيق.

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وهناك 5 أسباب تدفع  المستخدمين إلى التخلي تماما عن استخدام التطبيق : 

- مشاركة بيانات المستخدمين مع المعلنين 

- مشاركة البيانات مع فيسبوك وانستجرام وعدد من التطبيقات الأخرى 

- القيام بتتبع المستخدم وتخزين معلومات الموقع

- ملفات الصور والرسائل والفيديوهات غير محمية 

- مشاركة بيانات المستخدمين مع الجهات الأمنية فى جميع أنحاء العالم 

المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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