5 أسباب مسؤولة عن انطفاء الهاتف المحمول فجأة والحلول

الوكيل الإخباري- بعد مرور وقت على شراء الهاتف الذكي، يعاني البعض من مشكلة انطفائه، فجأةً .

اضافة اعلان

تعود مسبّبات هذا الأمر إلى:



1. تراكم الغبار حول البطاريّة، ما يحول دون تغذية الجهاز بالطاقة الكهربائيّة. ولذا، يترتّب على المستخدم نزع البطارية من الهاتف، وحكّ أسنانها برفق بواسطة أداة حادة، ثم إعادتها إلى داخل الجهاز وتشغيله من جديد.

2. بلوغ طاقة البطاريّة أقلّ من 20%، ولذا يجب التأكّد دائمًا من شحن البطاريّة. وفي حال انطفاء الجهاز بعد نفاد البطارية بالكامل، يُشحن لحوالي نصف ساعة، بدون العمل عليه.

3. تعرّض الجهاز لمصدر حراري أو رطب. علمًا بأن تبلّل الجهاز يتطلّب المسارعة في تجفيفه، مع إطفائه وإعادة تشغيله.

4. بعض التطبيقات المحمّلة أو نسخات التجديد منها، مع الإشارة إلى أن السبب المذكور يُواجهه خصوصًا مستخدمو هواتف الـ"أندرويد". ولذا، يجب تفقّد التطبيقات باستمرار، وإلغاء خدمة تجديد الأخيرة تلقائيًّا.

5. شوائب برنامج الهاتف أو تعرّضه لفيروس. وفي هذه الحال، يُفضّل إعادة تحميل نظام التشغيل الخاص بالجهاز.





سيدتي











