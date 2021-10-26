5 أشياء لا يمكنك فعلها في شريط المهام في ويندوز 11

الوكيل الإخباري - بالرغم من أن نظام التشغيل ويندوز 11 يأتي بتصميم جديد. ولكن بعض الوظائف التي كان يمكنك القيام بها أصبحت مفقودة في الإصدار الجديد، ومن أهمها إمكانية تخصيص شريط المهام كما هو موجود في إصدار ويندوز 10.

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أشياء لا يمكنك فعلها عبر شريط المهام في ويندوز 11





قابلية النقل إلى جوانب الشاشة

يمكنك في ويندوز 10 إلغاء قفل شريط المهام وسحبه إلى اليسار أو اليمين أو أعلى الشاشة. وهذا مفيد للأشخاص الذين يفضلون استخدام شريط المهام بطريقة مختلفة.

ولكن لا توجد مثل هذه الإمكانية في النظام الجديد، حيث إن شريط المهام غير قابل للنقل إلى أي من جوانب الشاشة المختلفة، ويظل ثابتًا في الجزء الأسفل من الشاشة.

تغيير حجم الأيقونات بسهولة

يمكنك في إصدار ويندوز 10 تكبير شريط المهام، مما يسمح بإظهار المزيد من الأيقونات في وقت واحد عن طريق إلغاء قفله وسحبه. كما يمكنك أيضًا تغيير حجم الأيقونة من خلال خيارات التخصيص في الإعدادات.

وبالرغم من أنه من الممكن تغيير حجم شريط المهام في النظام الجديد مع تغيير حجم كل شيء آخر. ولكن يتعين عليك القبول بظهور نص أكبر بكثير أثناء القيام بذلك.



ظهور الساعة عبر الشاشات المتعددة

يمكنك في نظام التشغيل ويندوز 10 رؤية التاريخ والوقت في الزاوية اليمنى من شريط مهام كل شاشة. وهذا يعني أنه يمكنك التحقق من الوقت بسرعة وسهولة.

عرض تسميات النوافذ

يظهر نظام التشغيل ويندوز 10 تسميات النوافذ النصية دائمًا بجانب أيقونات التطبيق في شريط المهام. نتيجة لذلك إذا لم يكن لديك الكثير من النوافذ المفتوحة، فإن ذلك يساعدك في الوصول إلى النافذة التي تريدها بسرعة.

سحب الملفات إلى شريط المهام في ويندوز 11

تسمح لك بعض التطبيقات في إصدار نظام التشغيل ويندوز 10 بفتح الملفات عن طريق سحبها مباشرة إلى أيقونة التطبيق في شريط المهام.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

