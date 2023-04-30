5 أمور تقنية لا يتعين الخوف منها رغم الشائعات

الوكيل الإخباري - كثيرون يواجهون شائعات ومخاوف حول استخدامات التقنية، وتأثيرها على حياتنا اليومية، لاسيما مع التطور السريع في هذا المجال، لذا من المهم عدم الوقوع في فخ الخوف الزائد، الذي يمكن أن يؤثر على استخدام التقنية بشكل فعال.



في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أوردت الصحيفة 5 جوانب تقنية لا داعي للهلع بسببها، داعية القراء إلى نقل هذا التفكير الزائد بالأمور إلى جوانب أكثر أهمية في الحياة.

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لا خطر من استخدام "واي - فاي" المقهى

قبل 5 أو 10 سنوات ، لم يكن استخدام شبكة "واي - فاي" أمراً آمناً خارج المنزل، لا سيما في المقاهي أو المحلات التجارية، لكن اليوم، تعيد معظم المواقع الإلكترونية والتطبيقات تنظيم البيانات التي تسجلها على الأجهزة الذكية، ما يجعل من الصعب على المحتالين التطفل على المستخدمين. طبعاً الأمر ليس مستحيلاً، ولكن قد يكون للمجرمين أهدافاً أكثر سهولة الآن من شبكة الـ"واي فاي" المفتوحة.



لا خطر من شحن الهاتف بالأماكن العامة

كان هناك كلام سابق بضرورة عدم توصيل الهاتف بالقوابس بالأماكن العامة، مثل مراكز التسوق وغيرها من الأماكن، لكن تبين أن ذلك غير دقيق، بخاصة أن أغلب الهواتف بالعقد الماضي بات بداخلها ميزة لمنع نقل البيانات من القوابس الكهربائية.

طبعاً من الأفضل استخدام شاحن خاص بكل مستخدم، ولكن في حال اضطر المرء لشحن الهاتف بغير شاحنه، يمكن دوماً إطفاء الهاتف قبل ربطه بالكهرباء.



قفل الهاتف ببصمة الاصبع أو الوجه أفضل

مع انتشار تكنولوجيا الحساسات والكاميرات، شاع الحديث عن مخاوف وضع بصمة العين / الوجه أو الإصبع على الهاتف من أجل قفله وفتحه، لكن هذه التقنية تعتبر اليوم أكثر أماناً من مجرد استخدام رمز مروري، الذي عادة يتألف من 4 أرقام.



رموز الـQR آمنة

يمكن لرموز QR أن تكون مزعجة، خاصة أنها لا تظهر الروابط التي تحتويها قبل مسحها عن طريق الكاميرا.

ومن الصحيح القول أن صاحب هذه الروابط قد يتتبع بعض البيانات الوصفية للهاتف أو المستخدم، إلا أنها لا تتعدى ذلك، ولا يمكنها اختراق خصوصية المستخدمين.



ربما الطريقة الأنسب للتعامل مع هذه المسائل هو التفكير منطقياً بما يجب ولايجب مسحه ضوئياً من تلك الرموز، بكل حالة على حدة.



لا مشكلة بإعطاء رقم هاتفك الشخصية

مع تعدد تطبيقات الهاتف، باتت أغلب ميزات الأمان داخل التطبيقات العديدة على هواتفنا تطلب ميزة المصادقة الثنائية لحماية الهاتف من أجل اختراقات للخصوصية أو الدخول غير الشرعي على الحسابات. ومن أجل تفعيل هذه الميزة، يتم بالعادة طلب الرقم الهاتفي للمستخدم، كي يتم إرسال له رمز لاستخدامه والتأكد من هويته.

وعليه ترى الصحيفة أن هذه المسألة صحية تماماً، بخاصة عند تعطل كل ما بالهاتف وما هو موصول بالانترنت، ففي تلك الحالة يبقى الرقم الهاتف فعالاً بوجه أي عملية اختراق.



عناصر أكثر أهمية

وترى الصحيفة الأمريكية أن الاهتمام يجب أن يتركز على التدابير الرقمية المهمة، أكثر من الأمور المذكورة آنفاً.



يجب تعيين "عبارات سر" قوية لحماية الحسابات، وعدم استخدام نفس "عبارة المرور" أكثر من مرة، على أكثر من منصة.

يجب على المستخدم تحديث البرامج والتطبيقات دائماً، لما في ذلك حماية أفضل للأجهزة والبيانات المخزنة على الهاتف.

ويختم التقرير بالإشارة إلى الحذر دوماً من الروابط المشبوهة التي تصل المستخدمين على الرسائل القصيرة أو برامج المحادثة، والتي تعتبر من أسهل الطرق لملاحقة الأموال، وربما أيضاً الاستحواذ على المعلومات الشخصية لإحداث الضرر.

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