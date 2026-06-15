5 إعدادات مهمة في هاتف أندرويد الجديد

09:18 م

الوكيل الإخباري- لا يقتصر إعداد هاتف أندرويد الجديد على تشغيله ونقل البيانات إليه، إذ ينصح الخبراء بإجراء مجموعة من التعديلات الأساسية بعد الانتهاء من الإعداد الأولي، لما لها من دور في تحسين الأداء وتعزيز الأمان وإطالة عمر البطارية. اضافة اعلان





ومن أبرز الإعدادات التي يُفضل مراجعتها ميزة السطوع التلقائي، والتي تكون مفعلة افتراضياً في معظم الأجهزة. ورغم أنها تضبط إضاءة الشاشة وفقاً للظروف المحيطة، فإن بعض المستخدمين يفضلون التحكم اليدوي لتحقيق توازن أفضل بين وضوح الشاشة واستهلاك الطاقة.



كما يُنصح بتعديل مهلة إطفاء الشاشة، إذ تعتمد معظم الهواتف مدة 30 ثانية بشكل افتراضي. ويمكن تمديد هذه الفترة لتوفير راحة أكبر أثناء القراءة أو مشاهدة المحتوى، أو تقليصها للحفاظ على البطارية.



ويؤكد المختصون أهمية تفعيل خاصية "تثبيت التطبيقات"، التي تسمح بقفل الهاتف على تطبيق واحد فقط، ما يوفر حماية إضافية عند إعطاء الجهاز لشخص آخر لاستخدامه مؤقتاً.



وفي الجانب الأمني، يُنصح بتفعيل قفل بطاقة SIM باستخدام رقم PIN، لمنع تشغيلها على أجهزة أخرى في حال فقدان الهاتف أو تعرضه للسرقة، وهو ما يضيف طبقة إضافية من الحماية للحسابات المرتبطة برقم الهاتف.



كذلك يوصى بتفعيل خدمة العثور على الجهاز، وتخصيص لوحة الإعدادات السريعة، واختيار التطبيقات الموثوقة للرسائل ولوحات المفاتيح، إضافة إلى مراجعة بعض الميزات التي قد تؤثر في الأداء أو استهلاك الموارد.



ويرى الخبراء أن إجراء هذه التعديلات منذ اليوم الأول يساعد المستخدم على تحقيق أقصى استفادة من هاتفه الجديد، ويوفر تجربة أكثر أماناً وكفاءة على المدى الطويل.









