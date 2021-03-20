5 تطبيقات تتيح إمكانية النوم بشكل أفضل

الوكيل الاخباري - نشرت صحيفة "indianexpress" الهندية، مقالا صنفت من خلاله 5 تطبيقات قالت إنها تساعد في الحصول على القدر الكافي من النوم.

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وفرزت الصحيفة التطبيقات بحسب الطريقة التي اعتمد عليها المصممون للتهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر، للخلود في نوم عميق.



تطبيق "Calm" يساعد على التأمل ويمكن استخدامه مباشرة قبل النوم، كما يساعد على النوم بشكل أسرع بقصص النوم والموسيقى الهادئة وحتى الدروس الموجهة حول الحركات اللطيفة التي تريح الجسم.



تطبيق "Headspace" يركز على تقنيات التأمل لتهدئة الذهن، مع أصوات تساعد على الاسترخاء.

يتميز التطبيق أيضا بدورات متعددة ترتكز على مواضيع تساعد الدماغ على الاسترخاء والراحة.

ويحتوي التطبيق على حيل مثل التلاعب بصوت السماعة ليكون أعلى أو أهدأ من الأصوات في الخلفية.



تطبيق "Relax Melodies" يمكن لهذا التطبيق تشغيل أصوات مختلفة تساعد على النوم. يمكن برمجة التطبيق لتشغيل الموسيقى طوال الليل أو إغلاقه.



تطبيق "Noisli" يوفر مجموعة من الأصوات التي تساعد على الاسترخاء. ولكن ميزة للتطبيق السماح بتخصيص الأصوات لإنشاء مشهد صوتي خاص. كما يمكن استخدامه للتخلص من الأصوات المزعجة أثناء العمل أو النوم.



تطبيق "Sleep Cycle" تطبيق يساعد على مراقبة وقت النوم وأنماطه. يحتوي التطبيق أيضاً على ميزات مثل مراقبة النوم في الوقت الفعلي، والإيقاظ عندما يكون الجسم في أخف مراحل النوم، ما يتيح الاستيقاظ بانتعاش.

المصدر : سبوتنك







