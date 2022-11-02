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الأربعاء، 02-11-2022 04:39 م

5 تطبيقات على بلاي ستور تسرق معلوماتك البنكية

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الوكيل الإخباري-كشفت التقارير عن وجود 5 تطبيقات على متجر غوغل بلاي يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية لمستخدمي هواتف أندرويد.

أول هذه البرامج هو Codice Fiscale مع أكثر من 10 آلاف عملية تثبيت، ويزعم أنه يساعد المستخدمين على حساب ضرائبهم في إيطاليا، وعندما يتم فتححه على جهاز، يقوم بالتحقق من الدولة التي تم فيها تسجيل بطاقة السيم الخاصة بالهاتف، وفي حال تم فتحه في إيطاليا، سيقوم بتحمل برنامج خبيث يسرق معلومات الحساب البنكي للمستخدم. ولحسن الحظ يقتصر ضرر هذا التطبيق على المقيمين في إيطاليا.

وإذا كنت تعتقد أنك أفلت من سرقة معلوماتك الشخصية من تطبيقك المصرفي لأنك لا تعيش في إيطاليا، فعليك التفكير مرة أخرى، حيث يستهدف تطبيق آخر يحمل اسم File Manager Small، Lite التطبيقات المصرفية المستخدمة في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنمسا وأستراليا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبولندا.

وتم نشر برنامج خبيث آخر يسمى Vultur بواسطة ثلاثة برامج ضارة موجودة أيضاً في متجر غوغل بلاي، وهي: Recover Audio, Images & Videos مع 100 ألف عملية تنزيل، وZetter Authentication مع 10 آلاف عملية تنزيل، وMy Finances Tracker مع 1000 عملية تنزيل.

وينصح الخبراء بإلغاء تثبيت جميع هذه التطبيقات الخمسة إذا كنت قد قمت بتحميلها على هاتفك المحمول.

ولمكافحة هذه البرامج الضارة، يقترح الخبراء عادةً التحقق من قسم التعليقات بحثاً عن العلامات التي تشير إلى أن التطبيق يمكن أن يكون خطيراً على هاتفك، بحسب موقع فون أرينا.

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