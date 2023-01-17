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الثلاثاء، 17-01-2023 01:52 م

5 تغييرات ضخمة في انتظار مستخدمي واتساب

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الوكيل الإخباري - يعمل تطبيق واتساب على بعض التغييرات الرئيسية في التطبيق الشهير للمراسلة، بما في ذلك تعديلان كبيران للصور.

وعادة ما يتعرف المستخدمون على التغييرات القادمة على واتساب، لأن الشركة تقوم باختبار التحديثات في الإصدار التجريبي من التطبيق أولاً.

وكشفت مدونة WABetaInfo مؤخراً أهم التغييرات القادمة على التطبيق.

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فيما يلي 5 تغييرات رئيسية على واتس آب ينتظر طرحها قريباً، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

1- القدرة على اكتشاف النص في الصور، بحيث يمكن نسخه ولصقه (اختبار في النسخة التجريبية)

2- القدرة على نقل سجل دردشة واتساب بين هواتف أندرويد دون استخدام Google Drive (قيد التطوير)

3- القدرة على إعادة توجيه الوسائط مع تسمية توضيحية (اختبار في النسخة التجريبية)

4- اختصار في قائمة الدردشة (قيد التطوير)

5- وضع الكاميرا الذي يسهل تسجيل الفيديو (قيد التطوير)

ولسوء الحظ، من غير الممكن تحديد موعد بدء تطبيق هذه التغييرات بالضبط، وقد يستغرق تطبيق واتساب أسابيع أو حتى أشهر كي تكون متاحة للجميع.

وإذا كنت ترغب في البدء مبكراً باستخدام أي من الميزات الجديدة، فستحتاج إلى التسجيل في الإصدار التجريبي من واتساب .

كيفية الحصول على النسخة التجريبية من واتساب

لتنزيل WhatsApp beta لهاتفك الذكي، يلزمك الانتقال إلى غوغل بلاي على جهاز أندرويد والبحث عن واتساب.

قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن أحد مختبري الإصدار التجريبي".

اضغط على زر "I'm In" ثم انقر على "انضمام" للتأكيد.

الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.

ويعد الانضمام إلى WhatsApp beta على iOS أكثر صعوبة ولديه سعة محدودة.

 

 

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