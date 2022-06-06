الإثنين 06-06-2022
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الإثنين، 06-06-2022 04:31 م

5 تقنيات ستغير مستقبل البشر

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الوكيل الإخباري - يرى الصحافي في مجلة "فوربس" برنارد مار، في كتابه "الاتجاهات التكنولوجية في الممارسة"، أن الاتجاهات التكنولوجية الخمسة التالية، سيكون لها التأثير الأعمق على المجتمعات البشرية بشكل كامل، وقد تغير نمط حياة الجنس البشرية بصورة كلية:

1. الذكاء الاصطناعي:
يعرف الكثيرون الذكاء الاصطناعي بأنه قدرة الآلات على التعلم والتصرف بذكاء، واتخاذ القرارات وتنفيذ المهام وقد يصل مستوى هذا الذكاء لغاية التنبؤ بالنتائج المستقبلية بناءً على ما تتلقاه وتخزنه من بيانات.

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2. تكنولوجيا الجينات
تركز هذه التكنولوجيا على فهم ومعالجة الحمض النووي وجينوم الكائنات الحية. أما التحرير الجيني، فهو عبارة عن مجموعة من التقنيات التي تمكن الهندسة الوراثية من تغيير الحمض النووي والبنية الجينية للكائنات الحية.

 

3. إنسان بواجهة حاسوب
وتعني تلك الأجهزة والتقنيات التي يرتديها الناس، وتساعدهم على تحسين أدائهم البدني والعقلي وعيش حياة أفضل وأكثر صحة، ومن أكثرها انتشاراً عصابات المعصم لتعقب اللياقة البدنية والساعات الذكية، وهي عبارة عن أجهزة صغيرة وسهلة الارتداء تراقب أنشطتنا البدنية وتوفر رؤى تساعدنا على عيش حياة أكثر صحة ورفاهية وإنتاجية.

 

4. الواقع الممتد
يشمل هذا المصطلح الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط، ويتيح هذا الواقع للأشخاص طرقًا مثيرة وجديدة كلياً لتجربة العالم من حولهم، فهو على سبيل المثال يتيح لنا تجربة المنتجات قبل شرائها، وكذلك القيام بتجارب رقمية مثيرة أكثر، ومن المتوقع أن يغير هذا الواقع طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا بشكل كلي.

 

5. الطباعة ثلاثية الأبعاد
ويقصد بها إنشاء جسم ثلاثي الأبعاد من ملف رقمي، وتمثل الطباعة ثلاثية الأبعاد مشكلات لأصحاب الملكية الفكرية، نظرًا لأنها تتيح للمزورين إنتاج سلع مرخصة مزيفة بأسعار زهيدة وبسهولة، إلى جانب مشكلة الأسلحة التي يمكن تصنيعها بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بسهولة.

 

زهرة الخليج

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