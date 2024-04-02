5 خطوات لإخفاء علامة قراءة الرسائل في محادثات ماسنجر

الوكيل الإخباري- طرحت شركة ميتا مؤخرًا ميزة تسمح للمستخدمين بإخفاء علامة قراءة الرسائل داخل محادثات ماسنجر على فيسبوك، بما يمكنك من قراءة الرسائل، دون أن يظهر للطرف الآخر أنك قرأتها، ما قد يفيد البعض في الحفاظ على خصوصيتهم، في حال لم يكن لديهم الوقت للرد في الحال.

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وبحسب الميزة، فإن المستخدم عند إخفاء علامات قراءة الرسائل داخل ماسنجر، لن يتمكن أيضًا من معرفة ما إذا كان الطرف الآخر قد قرأ رسالته أم لا، إذ أن إخفاء العلامات سينطبق على الطرفين تلقائيًا.



ويمكن للمستخدم التحكم في ظهور أو إخفاء علامات قراءة الرسائل على الماسنجر من خلال الخطوات التالية:



في البداية، نفتح تطبيق الماسنجر على هواتفنا الذكية.



ثم نضغط على علامة القائمة الجانبية في أعلى واجهة الاستخدام.





ثم نضغط على علامة الترس المجاورة لصورة حسابنا الشخصي.



الآن نختار خيار الأمان والخصوصية Privacy & Safety.







وبعد ذلك ننقر على علامات قراءة الرسائل. ومن هنا سنجد مفتاحًا للتحكم في فتح أو غلق تلك الميزة.





الشرق





