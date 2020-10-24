5 قواعد بسيطة لحماية رسائلك على واتساب من الهاكرز

الوكيل الإخباري _ يعد تطبيق واتساب من اكثر المنصات التي يتم استخدامها من قبل المستخدمين ، حيث انها تعتبر من أكثر منصات التراسل أمانا في العالم ، حيث يسعى دائما المستخدمين الى حماية بياناتهم من الهاكرز عن طريق عدة طرق لحماية الرسائل والحفاظ على حساب الواتساب بعيدا عن أيدي المتطفلين:





1. تعطيل النسخ الاحتياطي السحابي:



ربما لا تعرف أن تطبيق واتساب يقوم بشكل يومي في تمام الساعة الثانية صباحا، بعمل نسخ احتياطي لجميع دردشاتك إلى وحدة التخزين السحابية، والتي يطالبك تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك بدمج حسابك على المنصة مع خدمة جوجل درايف أثناء استخدامك للتطبيق، والتي يقدمها لك كوسيلة مساعدة للاحتفاظ بمحادثاتك في حالة إلغاء تثبيت التطبيق أو لاستردادها عن استخدام هاتف آخر جديد.





ولكن إذا تمكن أحد الهاكرز من الوصول إلى النسخة الاحتياطية الخاصة بك، سيتمكن من قرءاة جميع رسائلك أو نسخها على جهاز آخر، لذا إذا أرت تعطيل ميزة النسخ الاحتياطي لواتساب يمكنك ذلك من خلال:







- اذهب إلى إعدادات واتساب Settings

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ثم الدردشات Chats

ثم النسخ الاحتياطي للدردشات Chat Backup

ومن خيار النسخ الاحتياطي لجوجل درايف Back up to Google Drive

حدد الخيار أبدا Never.





2. تحقق من التشفير يدويًا:



تقول الشركة المالكة لتطبيق واتساب، إن جميع الرسائل على المنصة محمية بميزة التشفير من طرف إلى طرف ولكن يمكنك أن تكون متأكدًا بشكل مضاعف من التشفير عن طريق التحقق منه يدويًا، ويمكنك القيام بذلك عن طريق الذهاب إلى دردشة الشخص والنقر على الاسم، ثم اضغط على التشفير، ترى رمز فريد منبثقا هذا هو رمز الحماية الخاص بك، ويمكنك مشاركتها مع الشخص الآخر عبر البريد الإلكتروني أو برنامج مراسلة آخر، وايضا يمكنك مسح الرمز ضوئيًا للتحقق أو سؤال جهة الاتصال عما إذا كان لديهم نفس 40 رقمًا في نهايتهم.





3. التحقق بخطوتين:





تضمن لك ميزة التحقق بخطوتين حماية حسابك كلما حاولت أحد الغرباء من تنشيطه على جهاز آخر، حيث يجب على في كل مرة تقوم فيه بتنشيطه بإدخال رمز مكون من ستة أرقام فلن يتمكن أحدا غيرك من الحصول عليها، ولتمكين الميزة يمكنك ذلك من خلال الذهاب إلى إعدادات واتساب Settings > ثم الحساب Account> التحقق بخطوتين Two-step verification> تمكين Enable.





4. تفعيل بصمة الأصبع أو معرف الوجه:

يمنحك تطبيق واتساب WhatsApp، أيضًا خيار قفل التطبيق باستخدام بصمة الإصبع أو معرف الوجه Face ID لهواتف آيفون ,

ويمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تفعيل الميزة من خلال الانتقال إلى الإعدادات Settings

ثم الحساب Accounts

ثم الخصوصية Privacy

مرر لأسفل للعثور على ميزة القفل ببصمة الأصبع Fingerprint Unlock، وقم بتمكين الزر بجوار الميزة.



المصدر : صدى البلد

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