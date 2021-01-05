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الثلاثاء، 05-01-2021 11:45 ص

5 متصفحات يمكنك استبدال جوجل كروم بها

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الوكيل الإخباري _ على الرغم من ان متصفح جوجل كروم اصبح يستحوذ على ما يقارب من 70% من حصة السوق قبل المتصفحات الأخرى، الا ان هناك العديد من السلبيات التي تجعل  المستخدمين استبداله بمتصفحات اخرى ، تعرف على افضل البدائل لمتصفح كروم :

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- متصفح Brave
متصفح مشابه جدًا لـكروم ولكنه يدعى أنه "أسرع بثلاث مرات من كروم، كما أنه يوفر خصوصية أفضل بشكل افتراضي من Firefox، ويستخدم بطارية أقل بنسبة 35٪ على الهاتف المحمول، حيث يعتمد Brave على محرك Chromium وله طابع يشبه كروم.


- سفاري
إذا كنت تعمل فى نظام أبل البيئي ، فلا تنظر إلى أبعد من Safari، إنه يعمل بشكل جيد للغاية عبر أجهزة أبل، وتكون مزامنة البيانات سلسة وتظل تركز بشدة على الخصوصية، وعلى جهاز Mac، يعد Safari أسرع نسبيًا من كروم ويظل آمنًا كما كان دائمًا، ومع macOS Big Sur، أضافت أبل ميزة تتبع تخبرك بمواقع الويب التى تتتبعك.


-Vivaldi
المتصفح متاح على الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، تم إنشاء Vivaldi بواسطة مطورين عملوا على متصفح Opera، وهو يوفر تشفيرًا من طرف إلى طرف عند مزامنة البيانات بين متصفحات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، ويأتى أيضًا مع أداة لقطة شاشة مدمجة، والتى يمكن أن تكون مفيدة حقًا.



- مايكروسوفت إيدج
انتقلت مايكروسوفت إلى Edge واستندت إلى Chromium، وكانت النتائج متصفح يشبه إلى حد كبير كروم وله ميزات مماثلة، وهو يتميز بأنه يستخدم موارد أقل - ذاكرة الوصول العشوائى بشكل أساسى - من متصفح جوجل.

- موزيلا فايرفوكس
كان Firefox موجودًا منذ فترة وهو ثالث أشهر متصفح فى العالم، وعلى مر السنين، قامت الشركة ببناء مجموعة جيدة بشكل معقول من الملحقات المفيدة، كما أنه أكثر توجهاً نحو الخصوصية من كروم وأسرع نسبيًا على الهاتف المحمول أيضًا.

 

المصدر : اليوم السابع 



 




 

 


 

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