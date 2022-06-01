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الأربعاء، 01-06-2022 04:40 م

5 من أشهر ألعاب الألغاز المجانية على الهواتف

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الوكيل الإخباري - تتميز الهواتف الخلوية الحديثة بوجود العديد من التطبيقات والألعاب بعضها مجاني وآخر مدفوع الثمن، وقد تكونين من عشاق الألعاب، خاصة تلك التي تحمل الكثير من الألغاز في تفاصيلها، كذلك قد تحتاجين لمساعدة أبنائك في اختيار الألعاب التي يرغبون بها، وتفضلين ما هو مجاني ومتاح منها.

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وسواء كانت هواتفكم تعمل بنظام الأندرويد أو الآيفون، فقد اخترنا لك خمسًا من ألعاب الألغاز المجانية التي بإمكانك تحميلها على هاتفك والاستمتاع بها:

لعبة Lumen
هذه اللعبة حصرية لشركة آبل، وتستطيعين من خلال ممارستها البدء بحل الألغاز بداخلها من خلال استخدام المرايا والعدسات والأضواء، وتهدف اللعبة إلى جمع مصابيح إضاءة وكسب الجوائز جراء ذلك، تضم اللعبة أكثر من 100 مستوى ابتداءً بالمستويات البسيطة، وحتى الوصول إلى تلك المعقدة في النهاية.

 

لعبة Children of Light     
تعتمد هذه اللعبة المتوفرة على متاجر آيفون وأندرويد على تقمص الأدوار، وبها عدد من تجارب القتال والاحتكاك التي لا تنتهي، كما أنها سبيل للتواصل الاجتماعي حيث تم تصميمها خصيصاً للعب مع الأصدقاء.

 

لعبة Flipflop Solitaire
واحدة من ألعاب الورق التي تحظى بشعبية طاغية حول العالم، ورغم بساطتها فقد يصعب على اللاعب إيجاد أوراق مريحة تمكنه من الكسب، وهذه اللعبة تعتبر شكلاً جديداً للعبة سوليتير الكلاسيكية، لكن ستلعبينها بنفس الأهداف والطريقة، وتطبقين بها معظم القواعد القديمة التي مارستها سابقاً.

 

لعبة A Way to Slay
صممت هذه اللعبة خصيصاً للأشخاص الأكثر نضجاً، ويمارس اللعب خلالها بمقاتل واحد يبقى معك في مختلف المراحل، وعليه القضاء على جميع الأعداء قبل أن يقوموا بالهجوم عليه وقتله.

 

لعبة RGB Express
لعبة صغيرة وخفيفة وممتعة، ستكون مهمتك فيها إدارة مسار شاحنة توصيل، فأنت مسؤولة عن توصيل الألوان بشاحنتك عن طريق رسم مسارها بأصابعك فوق الخريطة، والتأكد من وصول الطرود إلى المنازل الصحيحة، وهي لعبة جميلة ولطيفة للأطفال.

 

زهرة الخليج

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