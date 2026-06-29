5 مهارات ما زال الذكاء الاصطناعي عاجزًا عنها ما هي؟

الوكيل الإخباري- في ظل تزايد تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، يرى خبير الوظائف البريطاني بنجامين تود أن هناك خمس مهارات ستزداد أهميتها خلال السنوات المقبلة لأنها ما تزال صعبة على الآلات.

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