5 مهارات ما زال الذكاء الاصطناعي عاجزًا عنها ما هي؟

ويؤكد أن هذه المهارات تعتمد على الفهم البشري وبناء العلاقات والحكم السليم وحل المشكلات، وهي مجالات يصعب على الذكاء الاصطناعي استبدال الإنسان فيها بالكامل.
كما تشير دراسة لـ”مايكروسوفت” إلى أن وظائف مثل الترجمة والكتابة والتحليل والمبيعات من الأكثر تأثرًا بالذكاء الاصطناعي، لكن الخبراء يرون أنه سيغيّر طبيعة الوظائف أكثر مما يلغيها، مع استمرار الحاجة للمهارات الإنسانية الأساسية.
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