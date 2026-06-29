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5 مهارات ما زال الذكاء الاصطناعي عاجزًا عنها ما هي؟

بقص
تعبيرية
 
الإثنين، 29-06-2026 11:29 ص

الوكيل الإخباري-   في ظل تزايد تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، يرى خبير الوظائف البريطاني  بنجامين تود أن هناك خمس مهارات ستزداد أهميتها خلال السنوات المقبلة لأنها ما تزال صعبة على الآلات.

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وهي: التواصل، والمهارات الاجتماعية، واتخاذ القرار، وإدارة العمليات، إضافة إلى مهارة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي نفسه.

ويؤكد أن هذه المهارات تعتمد على الفهم البشري وبناء العلاقات والحكم السليم وحل المشكلات، وهي مجالات يصعب على الذكاء الاصطناعي استبدال الإنسان فيها بالكامل.

كما تشير دراسة لـ”مايكروسوفت” إلى أن وظائف مثل الترجمة والكتابة والتحليل والمبيعات من الأكثر تأثرًا بالذكاء الاصطناعي، لكن الخبراء يرون أنه سيغيّر طبيعة الوظائف أكثر مما يلغيها، مع استمرار الحاجة للمهارات الإنسانية الأساسية.

 
 


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