5 مواقع لصناعة فيديوهات بالذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- في عالم الإنترنت حوالي 80% من استخدام البيانات هي لتصفح الفيديو؛ بمعنى من كل 10 أشخاص يتصفحون الإنترنت هناك 8 منهم يتصفحون فيديو ما، وبفضل الطفرة التي حدثت في مجال صناعة الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، فالموضوع أصبح أسهل بكثير.

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فلم تعد بحاجة لمهارة التصوير وتعديل الفيديوهات بقدر ما تكون لديك الموهبة لاستخدام مواقع الذكاء الاصطناعي، فالموضوع لن يحتاج منك سوى كتابة بعض النصوص لتقدم لك تلك المواقع فيديو بالذكاء الاصطناعي من الألف إلى الياء. فيما يلي بعض من أفضل مواقع صناعة الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي:



1- Fliki ai

صناعة الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي أصبحت 10 مرات أبسط وأسرع، حوّل أفكارك إلى محتوى مذهل باستخدام أصوات الذكاء الاصطناعي.



باستخدام أداة تحويل النص إلى فيديو من موقع Fliki، ابدأ بإضافة رابط مقالة ما من على الإنترنت وسيقوم Fliki بتلخيص المحتوى الخاص بك، والعثور على لقطات مثالية وتحويل الملخص المكتوب إلى مقطع صوتي بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء مقطع فيديو بتعليق صوتي يشبه الإنسان.



ولن تقلق بخصوص الأصوات التي تشبه الروبوت في مقاطع الفيديو الخاصة بك، حيث يوفر الموقع أكثر من 1000 صوت في 75 لغة مختلفة.



مع ملايين الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى، لن تمل أبداً من اختيار المرئيات المناسبة لتتماشى مع المشهد الخاص بك. ويمكنك تعديل الفيديو النهائي وتخصيصه حسب رغبتك.



2- VEED.IO

قد تكون العديد من برامج تحرير الفيديو معقدة للغاية بالنسبة لأي شخص ليس محرر فيديو محترفاً. حتى لو كنت خبيراً، فلا يزال عليك قضاء بعض الوقت الذي قد يصل لساعات أحياناً في إنتاج مقطع جذاب حقاً.



يجعل موقع VEED.IO من السهل على أي شخص لديه مهارات الكمبيوتر الأساسية إنشاء مقاطع فيديو رائعة دون أي تدريب أو خبرة في تحرير الفيديو. ويمكنك استخدامه لإنشاء مقاطع فيديو مؤثرة من خلال تخصيص النص والألوان والخطوط والموسيقى والمزيد.



يمكنك حتى الاختيار من بين قوالب مختلفة اعتماداً على نوع الرسالة التي تريد نقلها من خلال الفيديو الخاص بك.



3- Runway

Runway هي شركة أبحاث تطبيقية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتقدم العديد من الخدمات في مجال صناعة الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، سواء كان من فيديو لفيديو بالذكاء الاصطناعي،



ويمكنك في Gen-1 استخدام الكلمات والصور لإنشاء مقاطع فيديو جديدة من الموجودة بالفعل. ويمكنك تعديلها بجمل نصية بسيطة.



أما خدمة Gen-2 من Runway، فهي النسخة الأحدث من أداة عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي، يمكنك صناعة مقاطع فيديو جديدة بشكل واقعي إما عن طريق إضافة صورة أو نص على فيديو موجود أصلاً (فيديو إلى فيديو).

أو عدم استخدام أي شيء سوى الكلمات (تحويل النص إلى فيديو). إنه مثل تصوير شيء جديد، دون تصوير أي شيء على الإطلاق.



4- Synthesia

Synthesia هي عبارة عن موقع متنوع لإنشاء أنواع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو بأكثر من 120 لغة ولهجة ونغمات صوتية. ويمكن للمستخدمين إنشاء شخصيات مخصصة افتراضية مصنوعة بالذكاء الاصطناعي لتقوم بتقديم الفيديو، وتلك الشخصيات تبدو كأشخاص حقيقيين للغاية.



أو الاختيار من بين أكثر من 150 صورة شخصية متنوعة للذكاء الاصطناعي. تشمل الميزات الأخرى المثيرة للاهتمام تحويل النص إلى كلام، والذي يسمح للمستخدمين بكتابة نصوصهم لتحويلها إلى تعليقات صوتية احترافية. ويمكن للمستخدمين أيضاً تسجيل أصواتهم وجعل الشخصيات الافتراضية تبدو كأنها هي من يتحدث بصوتهم.



5- Pictory

Pictory هو منشئ فيديو مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّنك من إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة وتحريرها بسهولة. أحد أفضل جوانب الأداة هو أنك لست بحاجة إلى أي خبرة في تحرير الفيديو أو تصميمه.



تبدأ بتقديم نص أو مقال، والذي سيكون بمثابة الأساس لمحتوى الفيديو الخاص بك. على سبيل المثال، يمكن لـ Pictory تحويل منشور مدونتك إلى فيديو جذاب لاستخدامه في مواقع التواصل الاجتماعي أو موقع الويب الخاص بك.يتيح لك Pictory أيضاً تحرير مقاطع الفيديو بسهولة باستخدام النص، وهو مثالي لتحرير البرامج التعليمية على الويب والبودكاست والمزيد. إنه سهل الاستخدام ويستغرق دقائق فقط قبل تقديم نتائج احترافية.



عربي بوست