5 ميزات خفية في غوغل كروم تعزز إنتاجيتك في 2026

الوكيل الإخباري- يتميز متصفح جوجل كروم بقدرات تتجاوز بكثير مجرد تصفح المواقع، إذ أضافت Google خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الأدوات المدمجة التي تعزز الإنتاجية، وتوظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسهّل تنظيم المهام اليومية دون الحاجة إلى إضافات خارجية.





ويُعد متصفح غوغل كروم أحد أكثر متصفحات الإنترنت شعبية في العالم، ويعتمد عليه أكثر من مليار مستخدم كخيار افتراضي يومي للتصفح.



ورغم أن ميزاته الأساسية معروفة، فإن هناك خصائص قوية مخفية يمكن أن تُحسّن تجربة المستخدم بشكل كبير في عام 2026، بدءًا من مشاركة التبويبات بين الأجهزة، إلى أدوات قراءة متقدمة داخل المتصفح.



فيما يلي خمس ميزات تستحق الاستخدام فورًا في متصفح Google Chrome:



1- مشاركة التبويبات بين الأجهزة



كثيرًا ما تفقد رابطًا مهمًا على جهاز الكمبيوتر وأنت بحاجة إليه على الهاتف؟ تتيح ميزة «إرسال إلى أجهزتك» مشاركة التبويبات بسهولة بين الأجهزة المرتبطة بحساب Google نفسه.



كل ما عليك هو النقر بزر الفأرة الأيمن على شريط العنوان أو التبويب، ثم اختيار «إرسال إلى أجهزتك». سيظهر إشعار على الجهاز الآخر، وبضغطة واحدة تفتح الصفحة مباشرة، دون الحاجة إلى نسخ الروابط أو استخدام تطبيقات وسيطة.



2- جيميني داخل كروم



دمجت جوجل مساعدها الذكي Gemini مباشرة داخل المتصفح. ومن خلال أيقونة جانبية، يمكن للمستخدم التفاعل مع الأداة لمراجعة النصوص، وتحليل المحتوى، وتوليد نصوص أو صور عند الطلب.



كما تتيح خاصية التصفح التلقائي للمساعد تنفيذ مهام داخل الصفحة نيابةً عن المستخدم. وتتوافر الميزة حاليًا بشكل محدود داخل الولايات المتحدة لمن تزيد أعمارهم على 18 عامًا.



3- تنفيذ الأوامر من شريط العنوان



توفر ميزة «إجراءات كروم» طريقة سريعة لإنجاز المهام دون الحاجة إلى اختصارات لوحة المفاتيح. يكفي كتابة أمر مباشر في شريط العنوان، مثل إنشاء مستند، إضافة حدث إلى التقويم، ترجمة الصفحة، أو إدارة ملفات تعريف الارتباط.



وبذلك يمكنك الوصول إلى الوظائف الأساسية فورًا دون التنقل بين القوائم والإعدادات.



4- تقسيم الشاشة داخل التبويب



عند العمل على بحث أو مشروع يتطلب المقارنة بين صفحتين، تتيح ميزة «العرض المقسّم» فتح موقعين داخل تبويب واحد.



بعد تحديث المتصفح، انقر بزر الفأرة الأيمن على أحد التبويبات واختر «إضافة إلى عرض مقسّم»، ثم أضف الصفحة الثانية، لتحصل على تجربة أكثر تنظيمًا وتركيزًا.



5- وضع القراءة الخالي من التشتيت



تُعد ميزة «وضع القراءة» مثالية عند تصفح المقالات الطويلة المليئة بالإعلانات.



بمجرد تفعيلها، يعرض كروم النص فقط بتصميم مبسّط، مع إمكانية تغيير حجم الخط والخلفية وتباعد الأسطر، بل وحتى الاستماع إلى المحتوى صوتيًا.



هذه الأدوات الخفية تجعل من كروم أكثر من مجرد متصفح، بل منصة متكاملة لإدارة العمل والمحتوى بذكاء وسرعة.







