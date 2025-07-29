الثلاثاء 2025-07-29 03:43 م
 

5 ميزات في " آيفون" تحمي البيانات من السرقة والاحتيال

بلالاب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 01:51 م

الوكيل الإخباري-   في وقت تنوعت فيه طرق الاحتيال الإلكتروني وكثرت فيه سرقة المعلومات، أصبح من الضروري تأمين البيانات الشخصية بكل الطرق الممكنة. على هذا الأساس، يتمتع هاتف "آيفون" بمجموعة من المزايا تساعد في حماية البيانات وتصعب من الوصول إليها، أبرزها: إمكانية فحص مكالمات الاحتيال، وحماية بيانات الجهاز المسروق، وتأمين، وإغلاق التطبيقات، ومنع التتبع عبر الإنترنت، واستخدام تطبيق كلمات المرور.

اضافة اعلان

 

 🔐 5 مزايا أمنية في آيفون لحماية بياناتك:
فحص مكالمات الاحتيال
ميزة جديدة في iOS 17 ترد تلقائيًا على المكالمات المجهولة، وتحول إجابات المتصل إلى نص لتقرر إن كنت سترد أم لا.
حماية الجهاز المسروق
حتى لو عرف السارق رمز المرور، ستُطلب المصادقة البيومترية (Face ID / Touch ID) للوصول إلى البيانات الحساسة ككلمات المرور وبطاقات الدفع.
إغلاق التطبيقات بكلمة مرور
يمكنك قفل أي تطبيق باستخدام Face ID أو Touch ID، ما يمنع المتطفلين من الوصول إلى محتواه.
منع التتبع عبر الإنترنت
متصفح "سفاري" يحظر أدوات التتبع تلقائيًا ويخفي عنوان IP، لمنع مراقبة نشاطك أو استهدافك بالإعلانات.
تطبيق كلمات المرور
يخزن كلمات المرور بأمان، ويُنبّه المستخدم إذا كانت ضعيفة أو مكررة، كما يقترح كلمات أقوى.

 

🛡️ باختصار: آيفون يوفر لك درع حماية رقمي متكامل ضد الاحتيال، السرقة، والتتبع، من خلال أدوات ذكية تعمل في الخلفية لحماية بياناتك.

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك: الكارثة الإنسانية في غزة وصلت إلى مراحل لا يمكن وصفها

حخم

فيديو الوكيل هذا ما حدث مع "معالي" ام الابناء الـ6 بعد اتصالها على برنامج_الوكيل

رلت

أخبار الشركات CFI تحقق حجم تداول قياسي يبلغ 1.51 تريليون دولار في الربع الثاني من العام 2025

كمتتا

المرأة والجمال العناية بالأظافر في الصيف: خطوات بسيطة لحماية الجمال الطبيعي

لا

فيديو منوع ماجدة الرومي تنحني وتُقبِّل يد فيروز خلال عزاء نجلها الراحل

خنة

فيديو منوع اختبار بسيط يكشف مشكلات عصبية أو جلطة صغيرة

غات

فيديو منوع شمبانزي يطلب المساعدة لشرب الماء ثم يغسل يدي المصوّر تعبيرًا عن امتنانه

هعهن

فيديو منوع ببغاء يصنع ذيلا جديدا من كرتون ملوّن



 
 





الأكثر مشاهدة