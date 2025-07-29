5 ميزات في " آيفون" تحمي البيانات من السرقة والاحتيال

فحص مكالمات الاحتيال
ميزة جديدة في iOS 17 ترد تلقائيًا على المكالمات المجهولة، وتحول إجابات المتصل إلى نص لتقرر إن كنت سترد أم لا.
حماية الجهاز المسروق
حتى لو عرف السارق رمز المرور، ستُطلب المصادقة البيومترية (Face ID / Touch ID) للوصول إلى البيانات الحساسة ككلمات المرور وبطاقات الدفع.
إغلاق التطبيقات بكلمة مرور
يمكنك قفل أي تطبيق باستخدام Face ID أو Touch ID، ما يمنع المتطفلين من الوصول إلى محتواه.
منع التتبع عبر الإنترنت
متصفح "سفاري" يحظر أدوات التتبع تلقائيًا ويخفي عنوان IP، لمنع مراقبة نشاطك أو استهدافك بالإعلانات.
تطبيق كلمات المرور
يخزن كلمات المرور بأمان، ويُنبّه المستخدم إذا كانت ضعيفة أو مكررة، كما يقترح كلمات أقوى.
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