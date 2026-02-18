50 مليار دولار لتعزيز التحول الرقمي في دول الجنوب العالمي

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "مايكروسوفت" اليوم الأربعاء أنها تمضي قدما لاستثمار 50 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، بهدف المساعدة في توسيع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول الجنوب العالمي.

اضافة اعلان