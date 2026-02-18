الأربعاء 2026-02-18 02:16 م

50 مليار دولار لتعزيز التحول الرقمي في دول الجنوب العالمي

الأربعاء، 18-02-2026 01:15 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة "مايكروسوفت" اليوم الأربعاء أنها تمضي قدما لاستثمار 50 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، بهدف المساعدة في توسيع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول الجنوب العالمي.

وجاء الإعلان خلال قمة الذكاء الاصطناعي المنعقدة في نيودلهي، حيث يلتقي هذا الأسبوع كبار التنفيذيين من شركات الذكاء الاصطناعي العالمية بعدد من قادة الدول.

ويشير مصطلح "الجنوب العالمي" إلى الدول النامية والناشئة أو منخفضة الدخل، ومعظمها يقع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وكانت "مايكروسوفت" قد كشفت العام الماضي عن استثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بقيمة 17.5 مليار في الهند، في إطار تعميق رهان عملاق التكنولوجيا الأمريكي على أحد أسرع الأسواق الرقمية نموا في العالم.

ويعكس هذا التوجه تحولا استراتيجيا في خريطة الاستثمارات التقنية، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى الاستفادة من الطلب المتنامي على الحلول الرقمية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالتوازي مع جهود دولية لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتقليص الفجوة الرقمية بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.

 
 


