50 مليار دولار لتعزيز التحول الرقمي في دول الجنوب العالمي

ويشير مصطلح "الجنوب العالمي" إلى الدول النامية والناشئة أو منخفضة الدخل، ومعظمها يقع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.
وكانت "مايكروسوفت" قد كشفت العام الماضي عن استثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بقيمة 17.5 مليار في الهند، في إطار تعميق رهان عملاق التكنولوجيا الأمريكي على أحد أسرع الأسواق الرقمية نموا في العالم.
ويعكس هذا التوجه تحولا استراتيجيا في خريطة الاستثمارات التقنية، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى الاستفادة من الطلب المتنامي على الحلول الرقمية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالتوازي مع جهود دولية لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتقليص الفجوة الرقمية بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.
