6 حيل لـ زيادة سرعة الإنترنت المنزلي.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد بطء سرعة إشارات الواي فاي من اكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، وقد يتسبب في ذلك بعض العوامل الداخلية المحيطة بجهاز الإرسال أو تلك المتعلقة بكلمات مرور الواي فاي والتي تؤثر على الإشارة بشكل سلبي ، وهناك بعض الحلول السريعة التي من الممكن أن تساعدك على تحسين سرعة الانترنت الخاص بك، وابرزها :

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1. مسح ذاكرة التخزين المؤقت

2. تحديث المتصفح إلى احدث إصدار

3. قياس سرعة الـ Wi-Fi

4. تغيير موقع جهاز الـ Wi-Fi





5. تأمين جهاز الـ Wi-Fi الخاص بك





6. تغيير كلمة سر الواي فاي Wi-Fi

المصدر : صدى البلد



