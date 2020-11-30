6 خطوات لاكتشاف تطبيقات أندرويد التي تتجسس عليك - صور

الوكيل الاخباري - يمتلك العديد من مستخدمي هواتف أندرويد العشرات من التطبيقات المثبتة على أجهزتهم، لذلك لن يكون أمرا سهلا على مالكو تلك الأجهزة تفقد الأذونات التي يمكن لكل تطبيق الوصول إليها، لذا من من الأفضل التأكد من أن التطبيقات التي تثق بها فقط يمكنها الوصول إلى البيانات الحساسة مثل الميكروفون.



وبحسب ما ذكره موقع "how to geek"، تهدف الأذونات "Permissions"، التي تحصل عليها تطبيقات نظام التشغيل أندرويد إلى تحديد بياناتك الشخصية التي يمكن لهذه التطبيقات الوصول إليها، فإذا كنت لا تريد أن يكون تطبيق تحرير الصور قادرا على قراءة سجلات المكالمات الخاصة بك أو منع التطبيقات الأخرى من التجسس عليك، لذا يجب عليك إيقاف وصولها لهذه البيانات.

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وفيما يلي نستعرض إليك الطريقة التي تساعدك على منع تطبيقات أندرويد من التجسس عليك باستخدام مدير الأذونات المدمج بنظام التشغيل، ولكن تذكر أن هذه الميزة متاحة فقط لى الهواتف التي تعمل بنظام Android 10 أو أحدث.

أولا: افتح قائمة الإعدادات "Settings"، على هاتفك الأندرويد أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، ويمكنك فتح القائمة من خلال درج التطبيق أو عن طريق النقر على رمز الترس في لوحة الإشعارات.



ثانيا: من قائمة الإعدادات انقر على خيار التطبيقات والإشعارات "Apps and Notifications".





ثالثا: قم بتحديد خيار متقدم "Advanced"، للكشف عن المزيد من الخيارات ثم انقر على خيار مدير الأذونات "Permission Manager".



رابعا: إذا لم تعثر على هذا الخيار على هاتفك الأندرويد، حيث أن كل جهاز يمتلك إعدادات مختلفة بناء على الشركة المصنعة له، فحاول بدلًا من ذلك البحث عن مدير الأذونات "Permission Manager"، من شريط البحث في أعلى قائمة الإعدادات.



خامسا: داخل تبويب "مدير الأذونات" ستجد قائمة بجميع تطبيقات الوحدات النمطية التي يمكن أن تطلب الوصول إليها مثل سجلات مكالمات هاتفك ، والموقع ، والميكروفون ، والرسائل القصيرة وغيرها من الأذونات، تحت اسم كل إذن، يعرض لك نظام التشغيل أندرويد عدد التطبيقات التي اعطيتها حق في الوصول لهذا الأذن.





سادسا: عند النقر على أي من هذه الأذونات يمكنك التحقق من التطبيقات التي يسمح لها بالوصول إلى الأذونات أو تلك التي رفضت منحها هذا الأذن، في حالة اكتشافك أنك لما تمنح أحد التطبيقات أذنا ليس من المفترض أن يحصل عليه يمكنك النقر فوق خيار المسموح به "Show System" ثم قم بإيقاف تشغيله.





المصدر : صدى البلد







