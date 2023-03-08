6 نصائح لاستخدام كاميرا آيفون بشكل احترافي

الوكيل الإخباري - اكتسبت كاميرا هواتف آيفون شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة كوسيلة احترافية لالتقاط الصور، مع تزويدها بالعديد من الميزات التي تحتوي عليها الكاميرات الاحترافية.



فيما يلي مجموعة من النصائح لاستخدام كاميرا آيفون بشكل احترافي، بحسب موقع غادجيتس ناو:

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جرب وضع الحركة

يتوفر وضع Action Mode على iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max. "قم بتشغيل وضع الحركة، وتحرك في دائرة حول الأصدقاء / العائلة مع الحفاظ على محاذاة الأفق قدر الإمكان. يقوم جهاز آيفون بتثبيت الحركة، ويمنحك مقطع فيديو ديناميكي وثابت.

استخدم الكاميرا فائقة الاتساع

يضمن محرك آبل الفوتوني أن تكون الصور واضحة تماماً. استخدم العدسة فائقة الاتساع لتأطير حركة رئيسية واحدة بالقرب من العدسة مع السماح لبقية المشهد (السماء، الخلفية، الإعداد، أشخاص آخرون) بأن تكون أيضاً جزءاً من الإطار. ويشرح لك هذا الموضوع، وتحصل على سياق للعمل - قصة كاملة في إطار واحد فقط.

أنماط التصوير الفوتوغرافي

يمكنك تخصيص الأنماط المبنية مسبقاً بحسب المناسبة، وينتج عن ذلك نتائج رائعة. وهناك 4 أنماط من هذا القبيل، ويمكن تعديل المشاهد وفقاً لذلك.

استخدم الوضع الرأسي

جرب التكبير 3X للصورة لأنه يمكن من الحصول على لقطات تفصيلية بعيدة من بعيد، والحصول على مشهد بانورامي مميز.





صور السيلفي

تملك كاميرا TrueDepth المواجهة للأمام ضبط تلقائي للصورة، ولديها أداء أفضل في الإضاءة المنخفضة، وتعمل بشكل رائع مع صور السيلفي الجماعية. ضع نفسك في المركز السفلي للإطار، واطلب من الأصدقاء والعائلة أن يحيطوا بك حتى تمتلئ كل المساحة الفارغة من حولك وفوقك.

ميزة Go Pro RAW

يسمح iPhone 14 Pro Max بالتقاط الإطارات بدقة 48 ميجابكسل مع ميزة Pro Raw. ويمكن للمستخدم أن يستكشف فرصاً لا حصر لها لتنقيح صورة من خلال اللعب بإطار حيث يلتقط RAW جميع التفاصيل المتضمنة في الإطار.

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