7 إجراءات تحفظ حقوق مستخدمي الإنترنت والهواتف المحمولة في مصر

الوكيل الاخباري - أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر 7 إجراءات هدفها حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات سواء الإنترنت أو الهاتف المحمول.

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ذكر ذلك موقع "مصراوي" المصرية، يوم امس الأحد، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تمثل أهم القرارات التي اتخذها جهاز تنظيم الاتصالات للحفاظ على حقوق المستخدمين.

ويقول الموقع إن الإجراء الأول جعل شكاوى مستخدمي الهواتف المحمولة والإنترنت لا تقتصر على الرقم المختصر (155)، مشيرا إلى أنه تم توفير أدوات أخرى للتقدم بالشكاوى.



ولفت الموقع إلى أن الإجراء الثاني يشمل إتاحة التقدم بشكوى عبر نموذج الشكوى الموجود على موقع جهاز تنظيم الاتصالات أو من خلال صفحات تنظيم الاتصالات على منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال البريد الإلكتروني.



وقال إن الإجراء الثالث يسمح بإرسال الشكوى عبر تطبيق "واتسآب" عبر 4 خطوط خاصة بالشكاوى، في حين أن الإجراء الرابع يتضمن وجود كود موحد مجانيا للاستعلام أو إلغاء خدمات القيمة المضافة التي تشمل كل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية ومسابقات وألعاب إلكترونية وهو (*155#).



ولفت الموقع إلى أن الإجراء الخامس يتضمن إلزام شركات المحمول بإرسال رسالة للعملاء عقب كل عملية شحن لتخبرهم بالخصومات التي تمت على الرصيد، حتى يتمكن العميل من معرفة أوجه الخصومات التي تتم على الرصيد، بينما الإجراء رقم 6 يتضمن إتمام عملية نقل العملاء بنفس الرقم من شركة لأخرى خلال 24 ساعة من تقديم الطلب.



وشمل الإجراء رقم 7 إلزام الجهاز لشركات الإنترنت الثابت بإرسال رسائل نصية للعملاء المشتركين بحجم استهلاكهم بشكل دوري بحد أدنى 3 مرات في الشهر وبصفة خاصة عند وصول معدل الاستهلاك لـ 50 في المئة و80 في المئة و100 في المئة.

سبوتنيك

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