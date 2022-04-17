7 حيل مفيدة قد لا تعرفها عن جي ميل.. بينها عدم إرسال بريد

الوكيل الاخباري- يتمتع "جي ميل" بواجهة بسيطة ولكن هناك الكثير من الميزات التي لا تراها العين، فهناك العديد من الحيل المخفية لتحسين تجربتك بما في ذلك إلغاء إرسال بريد إلكتروني.

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إلغاء إرسال بريد إلكتروني

ومن منا لم يرسل رسالة عبر الفضاء الإلكتروني وتمنوا لاحقاً وعلى الفور أن يتمكنوا من استعادتها، ومع جي ميل يمكنك ذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة، بحسب تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية.



فبعد إرسال بريد إلكتروني، سيظهر مربع صغير في الجزء السفلي الأيسر يسألك عما إذا كنت ترغب في إلغاء الإرسال، انقر مباشرةً على كلمة "تراجع" بعد الإرسال، حيث سيؤدي النقر في أي مكان آخر إلى اختفاء الخيار.



وضمن الإعدادات الافتراضية، ستظهر أيقونة التراجع على الشاشة لمدة خمس ثوانٍ. إذ يمكن تغيير هذا في الإعدادات.

البحث المتقدم

كذلك، يعد البحث المتقدم أداة مفيدة لتعقب جزء من المعلومات المدفونة في صندوق الوارد الخاص بك.

الترميز اللوني للرسائل المهمة

إلى ذلك، عادة ما نصنف الرسائل المميزة بوضع علامة النجمة ولكن يمكن تنظيم هذه الرسائل بشكل أكبر باستخدام النجوم المرمزة بالألوان.



وللقيام بذلك، قم بتنشيط المزيد من خيارات الألوان من خلال الانتقال إلى الإعدادات، والتمرير لأسفل في علامة التبويب "عام"، واسحب المزيد من خيارات الألوان إلى قسم "قيد الاستخدام".

الكتابة الذكية

وتعتبر اقتراحات الكتابة من غوغل نعمة للمستخدمين الذين يكتبون بلغة المكتب التقليدية.



وبمجرد كتابة بداية العبارة، سيقترح جي ميل باقي العبارة، مما يوفر لك ضغطات المفاتيح والوقت.

صندوق وارد "مخصص"

ويعد التخطيط الافتراضي لـجي ميل أمرا أساسيا إلى حد ما لجذب الجماهير. ولكن يمكن للمستخدمين تحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم عن طريق النقر فوق رمز ترس "الإعدادات السريعة" وتحديد صندوق بريد وارد مخصص بناءً على ما يريدون رؤيته أولاً مثل "غير مقروء" أو مميز بنجمة أو مهم.



كذلك، يمكنك تطبيق ميزة صناديق الوارد المتعددة، والتي يمكنها تحويل جميع رسائل البريد الإلكتروني إلى صندوق وارد مختلف.



الوضع السري

في موازاة ذلك، يمكن جعل البريد الإلكتروني يختفي ، مثل Snapchat، إذ يمكنك تعيين تاريخ انتهاء الصلاحية على بريد إلكتروني خاص عن طريق النقر فوق رمز القفل بالقرب من زر الإرسال.



ويجوز لصاحب العمل إلغاء الوضع السري من شبكتك، مما يمنع الموظفين من إرسال رسائل مختفية.

محادثة صامتة

ونختم بميزة المحادثة الصامتة (Mute conversation) وهي ميزة بسيطة لكنها مخفية بعض الشيء.



إذ يمكن أن يؤدي كتم سلسلة الرسائل التي تتلقى ردودا زائدة إلى توفير مهلة للمستخدمين، وتعمل عن طريق تحديد المربع الموجود على يسار رسالة البريد الإلكتروني التي تلقيتها وسيظهر شريط خيارات في الأعلى.



انقر فوق النقاط الثلاث لإحضار القائمة المنسدلة، وحدد "كتم الصوت" (Mute) لبعض الرسائل الإلكترونية الهادئة.

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