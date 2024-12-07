7 علامات تحذيرية تجبرك على تغيير هاتفك

الوكيل الإخباري- تختلف الأعمار الافتراضية للهواتف الذكية، بحسب العلامة التجارية، والصيانة، ومدى الاستخدام، ما بين عامين إلى 8 أعوام كما هو متعارف عليه. ومع ذلك، هناك 7 عوامل تحذيرية تكشف للمستخدم أن هاتفه أصبح على شفير النهاية.

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أصبح من السهل معرفة الوقت الذي يقترب فيه الهاتف من نهاية عمره الافتراضي، لأن الأمور تبدأ بالسير على نحو خاطئ. وفيما يلي العلامات التحذيرية السبع التي ذكرها موقع مترو في تقرير نشره اليوم:



1- استنزاف البطارية بسرعة

يُعد استنزاف بطارية الهاتف بشكل سريع مؤشرًا أساسيًا على أن الهاتف أصبح جاهزًا للتقاعد. وفقًا لبيانات شركة أبل، يمكن إعادة شحن هواتف آيفون بالكامل 500 مرة قبل أن تنخفض سعة البطارية إلى 80%.



هذا يعني أن الهاتف الذي كان يدوم 10 ساعات بعد الشحن، سيعمل الآن لمدة 8 ساعات فقط.

أما بالنسبة للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ، فتدوم بطارياتها "الليثيوم أيون" عادة ما بين عامين وثلاثة أعوام.



2- خلل في الشاشة

قد يُفاجأ المستخدم بتوقف حساسات اللمس فجأة عن العمل. السبب بسيط: شاشات اللمس الحساسة تبدأ بالتدهور مع مرور الوقت. عندها يكون على المستخدم إما استبدال الشاشة أو تغيير الهاتف.



ينطبق الأمر نفسه على تحطم الشاشة. في حين يمكن إصلاحها، فإن التكلفة قد تكون مرتفعة، وقد يكون شراء هاتف جديد أفضل من الإصلاح.



3- بطء في التصفّح

مثلما يصبح الإنسان أبطأ مع التقدم في العمر، يحدث الأمر نفسه للأدوات الإلكترونية. إذا كان الهاتف يستغرق وقتًا طويلًا للاستجابة أو كتابة حرف واحد، فهذا يعني أن مكوناته بدأت بالتدهور.



قبل التفكير في استبدال الهاتف، ينبغي التحقق من وجود تطبيقات تستنزف موارده أو برمجيات خبيثة قد تسبب هذا البطء.



4- إعادة تشغيل الهاتف دون سبب

قد تجد الهاتف يعيد تشغيل نفسه عشوائيًا، حتى أثناء المكالمات. يعود ذلك إلى أحد سببين:

البطارية قد تكون ساخنة أو باردة جدًا.

أو أن الهاتف وصل إلى نهاية عمره الافتراضي.



5- عدم الحصول على آخر التحديثات

مع مرور الوقت، تتوقف الشركات عن إصدار تحديثات للهواتف القديمة. هذا يعني:

التطبيقات قد تصبح غير قابلة للاستعمال.

تراجع الأمان، مما يعرض الهاتف للاختراق بسبب ثغرات غير معالجة.



6- ارتفاع حرارة الهاتف

ارتفاع حرارة الهاتف، حتى عند عدم استخدامه، علامة واضحة على اقتراب نهايته.

ارتفاع الحرارة يعني أن مكوناته الداخلية تعاني من التآكل الطبيعي. وفي بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى خطر انفجار البطارية أو نشوب حريق.



7- "اللمسات الشبحية"

تحدث هذه الظاهرة عندما يتحرك شيء على الشاشة دون أن يلمسه المستخدم، وهو ما يُعرف بـ"اللمسة الشبحية".