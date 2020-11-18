7 علامات على أن طفلك لديه مرض إدمان ألعاب الفيديو

الوكيل الإخباري _ تعد العاب الفيديو الملجأ الوحيد للاطفال لملئ اوقات الفراغ ، وقد كشفت منظمة الصحة العالمية "اضطرابات الألعاب" إلى كتابها المرجعي الطبي لعام 2018، التصنيف الدولي للأمراض، واشارت الى مجموعة من الاعراض التي تنذرك بإدمان طفلك على العاب الفيديو التي قد تلحق الضرر بصحتهم ، وابرز تلك الاعراض :



1. الإنكار

أول علامة على الإدمان هي أن تكون دفاعيًا وإنكار وجود المشكلة قد يرفض طفلك قبول حقيقة أنه يعتمد بشدة على ألعاب الفيديو، حتى لو قدمت له دليلاً.

اضافة اعلان



2. المصاريف المتعلقة باللعبة

قد يطلب طفلك المال لإنفاقه على ترقية اللعبة، أو لشراء عناصر مختلفة متعلقة باللعب ، أو قد ينتهي به الأمر بالسرقة منك.



3. عدم الاهتمام بالجوانب الأخرى للحياة

قد يسيطر عالم ألعاب الفيديو على حياة طفلك لدرجة أن الأصدقاء والعائلة قد يبدون مملين غالبًا ما يؤدي إهمال الأنشطة الأخرى مثل الدراسة والتواصل مع زملاء الدراسة والارتباك إلى ضعف الأداء الأكاديمي.



يفشل بعض الأطفال في الحفاظ على النظافة الأساسية أيضًا - قد يكون تخطي الاستحمام لأيام متتالية وقضاء معظم وقتهم في لعب ألعاب الفيديو بعض العادات التي قد يطورونها.



4. أوقات اللعب غير المنضبط

قد يعدك طفلك بأنه سيلعب لمدة 10 دقائق فقط أو حتى ينتهي من مستوى معين، لكنه قد لا يتمكن من المتابعة وينتهي باللعب لساعات أطول قد يفعل ذلك دون أن يدرك ذلك

5. غير قادر على معالجة الفشل

قد يُظهر طفلك سلوكًا عدوانيًا في المواقف التي يخسر فيها اللعبة أو يفشل في إكمال المستوى قد يصبح غاضبًا ومحبطًا بشكل غير معقول، وغير قادر على فهم أنها مجرد لعبة.



6. الاختباء واللعب

إذا انتهى بك الأمر إلى توبيخ طفلك أو منعه من اللعب، فسيحاول إيجاد طرق للعب اللعبة في الخفاء دون السماح لك بمعرفة ذلك قد يبدأ في الكذب أو اختلاق الأعذار للعب اللعبة لبضع دقائق فقط.



7. مشغول باستمرار

حتى عندما يكون طفلك بعيدًا عن لعبة الفيديو، سيبدو مشتتًا في التفكير وعادة ما يفكر في شيء متعلق باللعبة أو يتحدث عنه باستمرار أي ذكر لعادة اللعب قد ينتهي به الأمر إلى إزعاجه.

المصدر : اليوم السابع

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







