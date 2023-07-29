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السبت، 29-07-2023 02:48 م

74.6 مليار دولار إيرادات 'ألفابيت' الفصلية بزيادة 7 %

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الوكيل الإخباري - أعلنت «ألفابيت» الشركة الأم لغوغل، زيادة إيرادات الربع الثاني من العام بنسبة 7 % لتصل إلى 74.6 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين، بدعم وحدة الحوسبة السحابية.

وبلغت إيرادات الشركة 74.6 مليار دولار مقابل 72.82 مليار دولار التي توقعتها رفينيتيف.

فيما بلغت الأرباح 18.37 مليار دولار أو 1.44 دولار للسهم مقابل توقعات بـ 16 مليار دولار أو 1.34 دولار للسهم.

وحققت إعلانات يوتيوب 7.67 مليارات دولار مقابل توقعات بـ 7.43 مليارات دولار.

بينما حقق غوغل كلاود 8.03 مليارات دولار مقابل توقعات بـ 7.87 مليارات دولار.

وبلغت تكاليف اكتساب حركة المرور: 12.54 مليار دولار مقابل توقعات بـ 12.37 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ألفابيت وغوغل، سوندار بيتشاي: «هناك زخم مثير عبر منتجاتنا والشركة، مما أدى إلى نتائج قوية هذا الربع»، مضيفاً: «ريادتنا المستمرة في الذكاء الاصطناعي وتميزنا في الهندسة والابتكار يقودان التطور التالي للبحث، ويحسنان جميع خدماتنا».

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