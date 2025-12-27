8 ملايين خدعة بوجه واحد.. طفرة "التزييف العميق" تربك الحقيقة

الوكيل الإخباري- دخل العالم عام 2025 مرحلة غير مسبوقة من التزييف العميق، حيث أصبحت مقاطع الفيديو والصوت المصطنعة شديدة الواقعية إلى حد يصعب معه التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي، خاصة عبر مكالمات الفيديو منخفضة الدقة ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتشير تقديرات شركات الأمن السيبراني إلى ارتفاع عدد الفيديوهات المزيفة من نحو 500 ألف في 2023 إلى قرابة 8 ملايين في 2025، مع توقعات بمزيد من التصاعد في 2026 مع ظهور نماذج قادرة على التفاعل في الوقت الفعلي.



ويعود هذا التحول إلى تطور نماذج توليد الفيديو والصوت، التي باتت تحافظ على التناسق والحركات الطبيعية، إضافة إلى تقنيات استنساخ الصوت التي تحتاج لثوانٍ فقط لإنتاج أصوات مقنعة تُستخدم في الاحتيال والتضليل.



ومع اقتراب عصر الفيديو الفوري، يتجه الخبراء إلى الاعتماد على حلول تقنية مثل توثيق مصدر المحتوى والتوقيع المشفر وأدوات التحليل الجنائي، بدل الاعتماد على التقييم البشري وحده، لمواجهة أخطر موجة تضليل رقمي عرفها العالم.