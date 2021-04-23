9 خطوات تساعدك في حال تعرض هاتفك للماء

الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية من تعرض هواتفهم للبلل بسبب الأمطار أو سقوطه في الماء، ليلجأ الكثيرون إلى استخدام حيلة الأرز.

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يلجأ الكثير من الأشخاص إلى وضع هواتفهم في الأرز لضمان عدم تلفه بعد تبلله بالماء، إلا أن ذلك لا يساعد.

* إليك 9 نصائح من أجل معالجة هذا الأمر، وهي:

1- إغلاق الهاتف فورا دون الضغط على أي من الأزرار.



2- في حال تبلل الجهاز بسوائل ليست من الماء وكان الهاتف مقاوما للماء عليك غمره بمياه ساكنة من الصنبور وليست مياه متحركة أو جارية.



3- مسح الهاتف بمناديل ورقية جافة أو قطعة قماش ناعمة.



4- هز الهاتف برفق لإخراج أي مياه من منفذ الشحن، وعدم هزه بشكل قوي لمنع دخول السوائل إلى داخل الجهاز.



5- تجنب استخدام مجفف هواء ساخن لأن الحرارة تتسبب بتلف الشاشة والأجزاء المطاطية في الهاتف، واستخدام مجفف هواء مضغوط.



6- استخدام هلام السيلكا (وهي عبوات صغيرة توضع في الأحذية والحقائب الجديدة) من خلال وضع الهاتف في حاوية مغلقة مع هذا الهلام، لأنه يقوم بامتصاص الرطوبة.



7- تجفيف الهاتف أمام مروحة.



8- إخراج بطاقة الـsim.



9- عدم شحن الهاتف قبل التأكد من جفافه، عليك الانتظار خمس ساعات على الأقل، بعدما يبدو الهاتف جافاً قبل أن تبدأ شحنه (أو حتى يختفي إشعار التنبيه).

لا تحاول فتح الأجزاء الداخلية للجهاز في حال عدم مساعدة النصائح لتجفيف الهاتف ويفضل الاستعانة بمختص.

سبوتنيك