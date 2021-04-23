الجمعة 23-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

آذان الفجر اليوم الجمعة في تمام الساعة 04:31

واشنطن: العراق يريد بقاءنا ولن نخفض عدد القوات

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الجمعة

الصحة : 646 ألفاً و700 شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

غزة: ارتفاع الإصابات بكورونا الخميس إلى 992

تونس: وفيات كورونا تتجاوز 10 آلاف

وزير عدل أسبق: توجيه الملك يعني أن يتم الإفراج عن الموقوفين ضمن الأطر القانونية

روسيا :اتفاق لإنتاج ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك V" في مصر

الإمارات تتخطى توزيع 10 ملايين جرعة لقاح كورونا

وزارة البيئة تشارك العالم الاحتفال بيوم الأرض العالمي

الجمعة، 23-04-2021 11:46 ص

9 خطوات تساعدك في حال تعرض هاتفك للماء

9999111074


الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية من تعرض هواتفهم للبلل بسبب الأمطار أو سقوطه في الماء، ليلجأ الكثيرون إلى استخدام حيلة الأرز.

اضافة اعلان

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى وضع هواتفهم في الأرز لضمان عدم تلفه بعد تبلله بالماء، إلا أن ذلك لا يساعد.

 

* إليك 9 نصائح من أجل معالجة هذا الأمر، وهي:
1- إغلاق الهاتف فورا دون الضغط على أي من الأزرار.


2- في حال تبلل الجهاز بسوائل ليست من الماء وكان الهاتف مقاوما للماء عليك غمره بمياه ساكنة من الصنبور وليست مياه متحركة أو جارية.


3- مسح الهاتف بمناديل ورقية جافة أو قطعة قماش ناعمة.


4- هز الهاتف برفق لإخراج أي مياه من منفذ الشحن، وعدم هزه بشكل قوي لمنع دخول السوائل إلى داخل الجهاز.


5- تجنب استخدام مجفف هواء ساخن لأن الحرارة تتسبب بتلف الشاشة والأجزاء المطاطية في الهاتف، واستخدام مجفف هواء مضغوط.


6- استخدام هلام السيلكا (وهي عبوات صغيرة توضع في الأحذية والحقائب الجديدة) من خلال وضع الهاتف في حاوية مغلقة مع هذا الهلام، لأنه يقوم بامتصاص الرطوبة.


7- تجفيف الهاتف أمام مروحة.


8- إخراج بطاقة الـsim.


9- عدم شحن الهاتف قبل التأكد من جفافه، عليك الانتظار خمس ساعات على الأقل، بعدما يبدو الهاتف جافاً قبل أن تبدأ شحنه (أو حتى يختفي إشعار التنبيه).
لا تحاول فتح الأجزاء الداخلية للجهاز في حال عدم مساعدة النصائح لتجفيف الهاتف ويفضل الاستعانة بمختص.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
medium_2021-04-22-6b6232dbf1

أهم 6 نصائح للتخلص من البيانات الإلكترونية غير الضرورية

amazon-jpg-27479118318952602

أمازون تبدأ تغليف كوكب الأرض بالإنترنت

https___hypebeast.com_image_2019_04_microsoft-worth-1-trillion-dollars-stock-value-001-768x512

'مايكروسوفت' تطور تقنية تمنح عقلك قسطا من الراحة

image

5 استخدامات غير تقليدية لـ'خرائط غوغل'

826045d0-1b4a-493d-bf6c-5dd4c61af97b

خاصية جديدة من انستغرام لمعالجة خطاب الكراهية

واتساب3

واتسآب تعالج ثغرات برمجية كانت تهدد خصوصية بيانات المستخدمين

أخبار متعلقة
1644064311607502695

الأكبر في تاريخ وسائل التواصل.. الأزمات التقنية تلاحق تويتر

322808_3_1618748388

واتسآب يقطع الاتصال عن بعض مستخدميه في مايو

whats

تحذير جديد 'سيفاجئ' الملايين من مستخدمي واتس آب!

msft-1024x576

مايكروسوفت تشتري شركة مقابل 16 مليار دولار لتعميق تقنيات الذكاء الاصطناعي

معكاسات-سيدات

غوغل تطرح ميزة تسجيل المكالمات تلقائيا من أرقام مجهولة

5ceb3e3f-1635-4016-8c31-34ccb181cb1a

'مايكروسوفت' تطلق تحديثا لـ'ويندوز' يسمح نقل ملفات بأحجام خيالية